MŚ piłkarek ręcznych. Norweżki na prowadzeniu w grupie 1

Piłkarki ręczne Norwegii wykorzystały potknięcie Niemek i awansowały na pozycję liderek grupy 1 w drugiej rundzie mistrzostw świata w Japonii.

W poniedziałkowych meczach Norweżki, złote medalistki z 2015 roku i srebrne z 2017, wygrały z Koreą Południową 36-25, zaś Niemki przegrały z Serbkami 28-29.

W tabeli, z zaliczeniem spotkań z pierwszej fazy turnieju, prowadzi Norwegia 6 pkt, przed Niemcami 5 oraz Holandią i Serbią po 4. Dwa najlepsze zespoły awansują do półfinałów.

Do spotkania Norwegia - Niemcy dojdzie w środę.

W MŚ 2019 drużyny zostały podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Po trzy najlepsze zakwalifikowały się do drugiej rundy grupowej, w której połączyły się ekipy z gr. A i B oraz C i D. Od tej fazy, aż do finału, który zaplanowano na 15 grudnia, wszystkie mecze odbywają się w Kumamoto.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

grupa 1

Niemcy - Serbia 28-29 (17-19)

Dania - Holandia 27-24 (14-9)

Korea Płd. - Norwegia 25-36 (10-20)

M Z R P bramki pkt

1. Norwegia 4 3 0 1 114:99 6

2. Niemcy 4 2 1 1 106:104 5

3. Holandia 4 2 0 2 113:103 4

4. Serbia 4 2 0 2 113:125 4

5. Dania 4 1 1 2 97:98 3

6. Korea Płd. 4 0 2 2 111:125 2