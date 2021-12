MŚ 2023 piłkarzy ręcznych. Gdańsk czwartym polskim miastem gospodarzem

"Nie wyobrażałem sobie, żeby w przypadku organizacji mistrzostw świata przez nasz kraj ta impreza ominęła Gdańsk. Na mapie polskiej piłki ręcznej jest to kultowe miejsce, a poza tym Ergo Arena to dla reprezentacji Polski szczęśliwa hala. Przed zdobyciem w 2015 roku w Katarze brązowego medalu mistrzostw świata nasi zawodnicy właśnie tutaj wywalczyli awans do tych zawodów, także Gdańsku zakwalifikowali się do igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku, gdzie zajęli czwarte miejsce" - powiedział w środę na konferencji prasowej w Gdańsku prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański.

W mistrzostwach świata rywalizować będą 32 drużyny. Zapewniany udział mają gospodarze, Szwecja i Polska oraz broniąca wywalczonego w 2021 roku w Egipcie tytułu Dania. Losowanie grup zaplanowano 2 lipca 2022 roku w Katowicach.

"Pod wieloma względami będą to wyjątkowe mistrzostwa. Po raz pierwszy przeprowadzą je dwa kraje w formule 32 drużyn. Szwecja gościła najlepsze zespoły świata cztery razy, natomiast Polska zadebiutuje w roli organizatora tych zawodów. Będzie to najbardziej spektakularna impreza w naszym kraju w piłce ręcznej" - podkreślił dyrektor turnieju Grzegorz Gutkowski.

W czempionacie odbędzie się 112 spotkań, z czego 61 nad Wisłą. W katowickim Spodku przewidziano 21 potyczek, w tym 11 stycznia 2023 roku mecz otwarcia, 16 w Płocku, 21 w Krakowie oraz trzy w Gdańsku.

Polska będzie gospodarzem rywalizacji w czterech grupach pierwszej fazy i dwóch w rundzie głównej, dwóch ćwierćfinałów i jednego półfinału. Trzy ostatnie spotkania rozegrane zostaną w Gdańsku, ponadto w Płocku odbędzie się turniej o Puchar Prezydenta, czyli mecze o miejsca 25-32. Mistrzostwa będą jednocześnie eliminacją do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

Pierwszym zaplanowanym w Gdańsku turniejem promującym mistrzostwa ma być 4Nations Cup z udziałem Tunezji, Japonii, Holandii oraz Polski, który w dniach 28-30 grudnia rozegrany zostanie w Ergo Arenie.

Marcin Domański

