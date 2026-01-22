W całym spotkaniu Niemiec z Portugalią żaden zespół nie prowadził w meczu różnicą trzech bramek. Skończyło się na dwóch trafieniach różnicy, po golu w ostatniej sekundzie.

W całym spotkaniu Norwegii z Hiszpanią ten drugi zespół raz, na kwadrans przed końcem, odskoczył na trzy bramki. A finalnie przegrał.

A na deser w Jyske Bank Boxen w Herning zostało starcie Danii z Francją. Dwóch gigantów w piłce ręcznej, głównych kandydatów do złota. I tu aż do ostatniej sekundy też nie było trzech bramek różnicy.

Takie emocje przyniósł pierwszy dzień rywalizacji w grupie I fazy zasadniczej Mistrzostw Europy.

Mistrzostwa Europy. Starcie potentatów w Herning. Dania grała z Francją już niemal o być albo nie być

Stawka jest w niej tak niesamowita, że każde spotkanie ma ogromne znaczenie - poniesionych strat można już nie odrobić. A do rywalizacji Duńczycy, główny kandydat do złota, przystępowali z zerowym dorobkiem, bo w poniedziałek ulegli w pierwszym etapie Portugalii. I ten wynik zabrali ze sobą. Gdyby dziś też przegrali, ich los byłby zależny od rywali, mieliby już cztery punkty straty do Niemiec i Francji.

Karl Konan powstrzymuje Mathiasa Gidsela BO AMSTRUP PAP/EPA

Presja na drużynie Nikolaja Jacobsena była więc ogromna, a do tego nałożyły się problemy z kontuzjami obrońców. Co oczywiste, Duńczycy mają największą siłę w ofensywie na świecie, magiczny duet Simon Pytlick/Mathias Gidsel. No i niesamowitego Emila Nielsena w bramce. Wsparcie na szóstym metrze też jest jednak niezbędne.

Francja zaś prezentowała się dotąd świetnie, Skandynawów z kolei EURO prześladowało. Tak jak cztery razy z rzędu wygrali mistrzostwa świata, tak z kontynentalnych zmagań złota nie przywieźli od 2012 roku. A to prehistoria.

Można się było spodziewać wojny na parkiecie - i taka była. Nie brutalna, ale błyskotliwa, za znakomitym przesuwaniem na szóstym metrze, z niekonwencjonalnymi próbami wyjść z szóstego metra trzech Duńczyków, ze znakomitymi powrotami Francuzów do obrony. Tym właśnie obrońcy tytułu pozbawiali mistrzów świata wielkiego atutu. Choć w 17. minucie drugą karę dwóch minut dostał ich defensywny as Karl Konan.

W pierwszej połowie nieskuteczny był Gidsel - najlepszy zawodnik na świecie. Nielsen w bramce miał nieco lepszą skuteczność od Francuzów, ale to nie było kluczowe. "Trójkolorowi" chodzili na przerwę prowadząc 12:11.

Po przerwie zmieniło się to, że Duńczycy więcej biegali, zaczęli trafiać Gidsel i Pytlick, nie było zaś w grze Diki Mema. A mimo to Francja nie odpuszczała. W 45. minucie Lassen Andersson mógł wyprowadzić Danię na dwie bramki przewagi, nie trafił w kontrze. Zamiast 22:20, za chwilę było 21:21, gdy z koła wyrównał były obrotowy Industrii Nicolas Tournat. A później akcję przeprowadzili obaj obecni skrzydłowi drużyny z Kielc - Benoit Kounkoud przechwycił piłkę, Dylan Nahi trafił po kontrze. Na 23:21. Wściekły trener Jacobsen poprosił o przerwę.

Aymeric Minne BO AMSTRUP PAP/EPA

Francja miała przewagę jednej lub dwóch bramek, aż do 53. minuty. W ofensywie trzymał ją w grze duet Aymeric Minne - Thibaud Briet. Ale i Duńczycy mieli jasny punkt. Emila Jakobsena, który między 49. a 55. minutą zdobył pięć bramek z rzędu: z karnych, kontry i lewego skrzydła. To on przywrócił prowadzenie 27:26 na pięć minut przed końcem.

Sielankę kibicom w Herning popsuło wyrzucenie z boiska Rasmusa Lauge - pchnął będącego w powietrzu Melvyna Richardsona. I za chwilę Tournat znów wyrównał.

Wściekły Nikolaj Jacobsen, trener reprezentacji Danii BO AMSTRUP PAP/EPA

Co więc zdecydowało u sukcesie Danii? Jedna interwencja Nielsena, który zatrzymał rzut z dystansu Brieta. I geniusz Gidsela, najlepszego w samej końcówce. To on minął Brieta na minutę przed końcem, rzucił na 31:29. Francja jeszcze wierzyła, ale po czasie popsuła swoją akcję. I została skarcona po raz ostatni.

Po dwóch kolejkach tylko Niemcy mają cztery punkty. I tylko Hiszpania ich nie ma w ogóle. Cztery drużyny mają po dwa oczka. Walka o półfinały zapowiada się pasjonująco.

Mistrzostwa Europy - Grupa I

Francja - Dania 29:32 (12:11)

Francja: Bolzinger (7/27 - 26 proc.), Desbonnet (1/12 - 8 proc.) - Minne 7, Descat 5 (4/4 z karnych), Briet 4, Mem 3, Tournat 3, Nahi 3, Richardson 2 (2/3), Lenne 1, Prandi 1, Bos, Fabregas, Kounkoud, Peleka, Konan.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 6/7.

Dania: Nielsen (11/39 - 28 proc.), K. Møller (0/1 - 0 proc.) - Gidsel 9, Pytlick 8, Jakobsen 6 (3/4), Andersson 3, Kirkeløkke 2, Hansen 2 (2/3), Lauge 1, Saugstrup 1, Landin, Mensah, Bergholt, Hald, Hoxer, L. Møller.

Kary: 8 minut. Rzuty karne: 5/7.

Inne wyniki z czwartku:

Niemcy - Portugalia 32:30 (11:11)

Hiszpania - Norwegia 34:35 (16:16)

Tabela

1. Niemcy - 4 pkt (66:62)

2. Dania - 2 pkt (61:60)

3. Francja - 2 pkt (67:66)

4. Portugalia - 2 pkt (61:61)

5. Norwegia - 2 pkt (69:72)

6. Hiszpania - 0 pkt (66:69)

Lasse Andersson i Thibaud Briet BO AMSTRUP PAP/EPA

