Mistrzowie Polski mają nowego właściciela. To nie koniec zmian

21 lat i... koniec. Era Bertusa Servaasa przechodzi do historii

Zmiany na górze skomentował również szkoleniowiec kieleckiej drużyny. Tałant Dujszebajew nie krył, że podchodzi do nich z dużą nostalgią, ale również z uśmiechem na ustach. - Zostawia mnie mój ukochany prezes. On jest pierwszy. Zawsze będzie w moim sercu. To człowiek, który przywiózł mnie do Kielc. Dziękuję mu za wszystko. Król umarł, niech żyje król - powiedział emocjonalnie trener.