Mistrz wciąż jest tylko jeden. Szok w Płocku, starcie tytanów z zaskakującym zakończeniem

Tałant Dujszebajew zgłosił do gry zaledwie dwunastu zawodników, dziesięciu w polu.

A przecież to miało być fizyczne starcie, pełne pojedynków, zapewne też i fauli oraz wykluczeń.

Osłabiona Industria postawiła się liderowi Orlen Superligi. Zaskakujący przebiegł hitu w Płocku

- Im mniej masz zawodników, tym pozostali dają z siebie więcej - mówił w przerwie skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. Gospodarze jakby zostali zaskoczeni agresywnością i wolą walki ze strony kielczan, to goście tym razem, chcieli się niemal bić. Para sędziowska Michał i Robert Orzechowie miała sporo pracy, ale już w 6. minucie arbitrzy pokazali, że nie będą tolerować prowokacji. Po kotłowaninie na środku boiska odesłali na ławkę kar Dylana Nahiego i Dawida Dawydzika . Przed przerwą siedmiokrotnie odsyłali zawodników z boiska, Benoît Kounkoud zobaczył już w 23. minucie czerwoną kartkę, za dwa faule w odstępie kilku sekund.

Siła Industrii w polu zmniejszyła się wtedy do dziewięciu zawodników.

To jednak mistrzowie Polski mieli od początku inicjatywę. Pierwszy trafił co prawda Miha Zarabec, ale zaraz trzykrotnie odpowiedział wyjątkowo waleczny Nahi. Jedynie raz, po kwadransie, "Nafciarzom" udało się odzyskać prowadzenie, gdy z drugiej linii trafił Tin Lučin (8:7), ale już za chwilę było 11:9 dla gości. Dobrą zmianę dał w bramce Miłosz Wałach, choć i w płockiej ekipie trudno było mieć zastrzeżenia do Marcela Jastrzębskiego.