Mistrz świata zagra w Polsce! Głośny ruch w Płocku

39-latek miniony sezon spędził we francuskm St. Raphael, a teraz awaryjnie sięgnęła po niego Wisła. Nafciarze mają problemy związane z kontuzjami ważnych zawodników, Niko Mindiegii i Gergo Fazekasa, którzy występują właśnie na tej samej pozycji co Sarmiento.

Według informacji hiszpańskiego dziennika "AS", Sarmiento planował już zakończenie kariery, kiedy trafiła do niego oferta z Płocka. Do kontynuowania kariery miał go namówić szkoleniowiec Wisły, Xavi Sabate, rodak szczypiornisty.

PGNiG Superliga. Daniel Sarmiento zawodnikiem Orlen Wisły Płock

Sarmiento to niezwykle utytułowany zawodników. Z kadrą, oprócz wspomnianego mistrzostwa globu, wygrywał też dwukrotnie mistrzostwa Europy(w 2018 i 2020), dodając do tego także srebrny i brązowy medal. Jest także medalistą olimpijskim z Tokio, gdzie hiszpańska reprezentacja stanęła na najniższym stopniu podium.

Reklama

W klubowej piłce ręcznej największe sukcesy odnosił w barwach Barcelony, z którą zdobył wszystkie możliwe trofea, na czele z Ligą Mistrzów.