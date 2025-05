Mistrz świata od razu wybrał Polskę. Fura szczęścia Biało-Czerwonych. Znamy rywali

W niedzielę w Gorzowie Polacy pokonali jedną bramką Rumunię , broniąc blokiem bezpośredni rzut wolny rywali już po czasie gry. Gdyby tak się nie stało, Biało-Czerwoni zajęliby w grupie ósmej trzecią pozycję, dziś znaleźliby się w losowaniu w ostatnim koszyku. A to też dzięki Portugalii, która w tym samym czasie pokonała jedną bramką zagrażający nam zespół Izraela , tam też w samej końcówce był remis.

Polacy, których od miesiąca prowadzi Hiszpan Jota Gonzalez , znaleźli się więc w losowaniu mistrzostw Europy, które w styczniu przyszłego roku zorganizują: Dania, Szwecja i Norwegia . A to turniej z udziałem 24 zespołów, podzielonych na osiem grup. I z każdej z nich do kolejnej fazy awansują tylko po dwa najlepsze zespoły. Jest więc dużo trudniej niż w... mistrzostwach świata. Tak istotne było więc szczęście w losowaniu.

Inaczej mówiąc: gdyby Polacy trafili do grupy A (Hiszpania, Niemcy), B (Dania, Portugalia), C (Francja, Norwegia) czy E (Szwecja, Chorwacja) - nasza przygoda z turniejem zakończyłaby się pewnie już po trzech spotkaniach. Tymczasem sytuacja Biało-Czerwonych jest co najmniej ciekawa.