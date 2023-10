Mistrz Polski znów znokautowany w elicie. Blisko kolejnego rekordu

Sprawę z tego doskonale zdaje sobie sprawę trenerka "Miedziowych" Bożena Karkut, znakomita niegdyś zawodniczka, która sama wie, co to znaczy wygrać Ligę Mistrzyń. Wymaga od swoich dziewczyn poprawności, ale też nie wymaga, by nagle zaczęły wyprawiać jakieś cuda. Dziś długimi fragmentami, znacznie dłuższymi niż w kilku innych poprzednich meczach, lubinianki radziły sobie nadspodziewanie dobrze. I gdyby były w stanie szybciej wracać do obrony, to być może i końcowy wynik byłby dla nich całkiem przyzwoity.