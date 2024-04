Mistrz Polski zagra o Final 4, już oficjalnie. Nokaut, awans w pięknym stylu

Skoro Industria Kielce była w stanie wygrać przed tygodniem w Odense z GOG Gudme 33:25, to nikt w Polce nie zakładał, że mistrzowie Danii będą w stanie jakimś cudem odwrócić losy tej rywalizacji. I nie byli, bo kielczanie im na to nie pozwolili. Zagrali na luzie, ale jednocześnie pokazali wielką klasę, widać, że ich forma rośnie. Wygrali po raz drugi, tym razem 33:28. I o awans do Final 4 w Kolonii zmierzą się z obrońcą tytułu SC Magdeburg. Pierwsze spotkanie - za trzy tygodnie w Kielcach.