Mistrz Polski "wyjął" kolejną gwiazdę z PSG. To już oficjalnie, umowa podpisana

Problem Industrii na kluczowej pozycji, długo szukali rozwiązania

Wydawało się zaś, że na tej pozycji kielczanie będą mieli spokój na długie lata. Latem 2021 roku klub ogłosił, że podpisał umowę z Nedimem Remilim - reprezentantem Francji i gwiazdą PSG. To właśnie mistrz olimpijski miał wspierać tu Alexa Dujszebajewa i tak było - przez całą jesień 2022 roku. Gdy jednak mistrzowie Polski przeżywali ogromne problemy finansowe po wycofaniu się głównego sponsora, na początku lutego zdecydowali się na sprzedaż Remiliego do Telekomu Veszprem, aby ratować budżet klubu. Było to o tyle bolesne, że w zakończonych właśnie mistrzostwach świata Francuz został wybrany do najlepszej siódemki turnieju, zresztą razem ze starszym z braci Dujszebajewów. Jego ustawiono na środku rozegrania, Hiszpana zaś na prawej stronie.