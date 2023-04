Mistrz Polski uratowany, nie będzie rozbioru! Wspaniałe wieści

Klub wpadł w tarapaty finansowe, aby ratować sytuację, musiał nagle sprzedać do Telekomu Veszprem jednego z najlepszych rozgrywających świata Nedima Remiliego . Niepewna była przyszłość innych gwiazd z Kielc - niemal wszyscy podstawowi zawodnicy Industrii dostali świetne ofert z klubów węgierskich. I to oferty wyjątkowo atrakcyjne, na kilka lat . Podobnie zresztą jak trener Tałant Dujszebajew, którego widział u siebie Pick Szeged.

Grupa Barlinek ratuje mistrza Polski. W ostatniej chwili!

Sytuacja wydawała się być już beznadziejna , zwłaszcza, że wciąż w Kielcach przesuwano termin ogłoszenia decyzji. Czekali też na nie sami zawodnicy. Dziś takie w końcu otrzymali. Sponsorem tytularnym klubu została bowiem Grupa Barlinek, czyli jeden z głównych w Europie producentów podłóg drewnianych. To firma należąca do grupy Michała Sołowowa.

- Robimy to, bo jesteśmy z Kielc i doceniamy to, co drużyna zbudowana przez Bertusa Servaasa robi dla miasta i polskiej piłki ręcznej. Sponsoring sportowy nie był do tej pory istotnym elementem naszej komunikacji z klientami - zobaczymy, co nam to da w sensie biznesowym, tymczasem cieszymy się, że możemy pomóc - powiedział Wojciech Michałowski, prezes Barlinek S.A.