Mistrz Polski ograbił z punktów Wikingów. Koncert w drugim kwadransie

Porażka w pierwszej kolejce z Aalborgiem wywołała złość w piłkarzach ręcznych Industrii Kielce - w Hali Legionów mistrz Polski zagrał słabo, nie miał pomysłu na grę ofensywną, nie imponował ambicją. Trener Tałant Dujszebajew musiał wstrząsnąć zespołem , bo dziś Industria na północy Norwegii zaprezentowała się zupełnie inaczej. A przecież rywal był bardzo nieobliczalny - bo choć Kolstad Håndball to debiutant w Lidze Mistrzów , to ma jednak w swoim składzie kilka gwiazd.

W Trondheim chcą zbudować potęgę, stąd ściągnięcie jednego z najlepszych rozgrywających świata Sandera Sagosena , strzelby reprezentacji Norwegii Gørana Johannessena , czy też znakomitego bramkarza Torbjørna Bergeruda . No i przede wszystkim na ławce trenerskiej jest w Christian Berge - znakomity szkoleniowiec, który doprowadził reprezentację tego kraju do dwóch srebrnych medali w mistrzostwach świata .

Pierwszy poważny test dla mistrza Norwegii. I pierwsza okazja do zmazania plamy dla Industrii

Zespół z Trondheim mógł napędzić wysoko wygrany pierwszy mecz - przed tygodniem w Macedonii z Eurofarmem Pelister 31:22. Tyle że tę drużynę raczej wszyscy będą mocno obijać, dla Norwegów prawdziwy sprawdzian przyszedł dopiero dzisia j. I o ile początkowo zdawali go całkiem nieźle, to już po pierwszym kwadransie wyraźnie lepszym zespołem była Industria.

Kielczanie początkowo mieli problemy, co wynikało też z wyborów kadrowych Tałanta Dujszebajewa. Na lewym rozegraniu postawił na Michała Olejniczaka , a nie Szymona Sićkę - to osłabiło potencjał rzutowy gości z drugiej linii. Norwegowie uważnie pilnowali też na kole Arcioma Karalioka , praktycznie nieobecni w grze kielczan byli taż obaj skrzydłowi.

W efekcie, po kwadransie, to Kolstad prowadził 6:5. Żadnych uwag nie można było mieć do bramkarza Kielc Miłosza Wałacha , który znakomicie zastępował kontuzjowanego Andreasa Wolffa . Nakręcał się z każdą minutą, pierwszą połowę skończył z 10 skutecznymi interwencjami i blisko 50-procentową skutecznością.

To też miało wpływ na uzyskanie przewagi przez kielczan - i to wyraźnej. Podobnie jak zmiany i wejście Nicolasa Tournata (cztery trafienia w drugim kwadransie), Szymona Sićki (dwa gole) i Daniela Dujszebajewa (trzy bramki). Industria świetnie broniła, była w miarę skuteczna w ataku, choć i tak dobrze w bramce spisywał się Bergerud. Ze stanu 5:6 goście doprowadzili do 15:9. Całą pierwszą połowę wygrali 17:11.