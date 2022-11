Miał być pogrom, a tu niespodziewane emocje! Mistrz Polski zaskoczony

Kibice w Kielcach po raz kolejny dopisali, co można było odbierać jako dodatkowy wyraz wsparcia dla zawodników. Po wycofaniu się strategicznego sponsora (formalnie nastąpi to w styczniu) sytuacja finansowa klubu może być trudna. A jeśli nie uda się znaleźć nowego mecenasa - bardzo trudna. Póki co Łomża Industria to wciąż jeden z najlepszych zespołów świata. I nawet mimo licznych osłabień jest w stanie stworzyć świetne widowisko w Lidze Mistrzów, pełne pięknych akcji i bramek.

Eksperymenty Tałanta Dujszebajewa. Trener mistrza Polski mógł sobie na nie pozwolić

Do Kielc przyjechał prawdopodobnie najsłabszy zespół w grupie, ale jednocześnie i najmłodszy - mistrz Norwegii z Elverum. Tałant Dujszebajew nie miał dziś do dyspozycji swojego syna Daniela, Nicolasa Tournata czy Nedima Remiliego. Nie miało to żadnego znaczenia, ich następcy ze spokojem dali radę. A doświadczony szkoleniowiec i tak sporo eksperymentował z ustawieniem graczy.

Nowością było także wyjście od początku Mateusza Korneckiego, który szybko zaliczył dwie skuteczne interwencje, a jego koledzy z pola odskoczyli w 7. minucie na 5-2. Później jednak średnia Korneckiego już tylko spadała, w pierwszej połowie zaliczono mu jeszcze zaledwie jedną obronę. Kielczanie wykorzystywali niemal każdą okazję do kontrataku, chętnie biegał zwłaszcza Arkadiusz Moryto.

17-latek z Elverum rzucił tak, że ściągnął pajęczynę z okienka

Generalnie mistrzowie Polski nie mieli żadnych problemów w ofensywie, ale i podobnie wyglądała postawa ich rywali. Elverum to drużyna złożona z bardzo młodych szczypiornistów, nawet nastolatków, a ci - choć brakuje im doświadczenia - podejmują walkę, grają bez obaw. Gdy w 23. minucie 17-letni Patrick Anderson popisał się znakomitym rzutem z podłoża w samo okienko, z głębokiego prawego rozegrania, ręce same składały się do oklasków.

I takie to było spotkanie - z wrzutkami, efektownymi wkrętkami, pięknymi asystami do obrotowego. Swoją szansę na środku wykorzystywał Haukur Thrastarson, świetnie współpracował z Arciomem Karaliokiem. Przewaga kielczan była dość bezpieczna, ale nie na tyle wysoka, by można mówić o pewnym zwycięstwie. Zwłaszcza przy tak dynamicznym i nieobliczalnym zespole jak Elverum.

Arkadiusz Moryto imponował w pierwszym kwadransie. Resztę meczu, aż do 59. minuty, obserwował z ławki / Piotr Polak / PAP

Spokojne prowadzenie Łomży i... nagła zapaść. Co się stało?

Można było mieć spore zastrzeżenie co do postawy w defensywie mistrzów Polski - bardzo pasywnej, trochę nawet lekceważącej. Dopóki jednak nie zawodziła ofensywa, nie miało to większego znaczenia. W drugiej połowie kielczanie grali spokojnie, kontrolowali grę, a swoją przewagę powiększyli do siedmiu trafień (29-22).

W akcji Igor Karačić / Piotr Polak / PAP

I wtedy się zacięli, zrobili coś, co pokazali już trzy tygodnie temu w starciu z Pickiem Szeged. Przestał trafiać Karaliok, skończyła się gra zespołowa, a Elverum trafiało i trafiało. Gdy goście w 47. minucie trafili na 26-29, Dujszebajew poprosił o przerwę. Dość spokojnie, jak na swoje możliwości, prosił zespół o grę zespołową, przemyślane akcje. Do gry zaczęli wracać podstawowi zawodnicy, a tymczasem Elverum zmniejszyło stratę do dwóch bramek (28-30), a miało i akcję na kontaktowe trafienie!

Mistrz Polski odrobił punkt do Barcelony!

Do sensacji jednak nie doszło, kielczanie w porę ogarnęli swoje szeregi. Trafił Szymon Sićko, poprawił Benoit Kounkoud, przełamał się Karaliok - zrobiło się 33-28. I znów bez większych emocji w samej końcówce udało się podopiecznym Dujszebajewa ugrać kolejne dwa punkty. A zarazem zbliżyć na punkt do Barcelony, która w ostatnich sekundach wyrwała remis na parkiecie THW Kiel.

W środę 30 listopada rewanż w Norwegii - mecz zacznie się o godz. 18.45

Łomża Industria Kielce - Elverum Handball 37-33 (21-17)

Łomża: Kornecki (6 obron/28 rzutów - 21 proc. skuteczności), Wolff (2/13 - 15 proc.) - Wiaderny 1, Karaliok 10, A. Dujszebajew 5, Gębala, Sićko 2, Sanchez-Migallon, Thrastarson 6, Moryto 3, Olejniczak 2, Karačić 2, Stenmalm 2, Nahi 1, Kounkoud 3.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 2/3.

Elverum: Imsgard (7/36 - 19 proc.), Mizera (2/10 - 20 proc.) - Awad 4, Borzas 6, Anderson 4, Berg 4, Blomgren 3, Thorsen Lien 1, Grøndahl 3, Langaas 1, Heldal 2, Vidović, Hedberg 1, Hübert Larsen, Fingren 1, Þorkelsson 3.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 2/2.

Pozostałe wyniki grupy B:

Aalborg - Nantes 32-35 (17-20)

Pick Szeged - Celje 36-27 (18-12)

THW Kiel - Barcelona 30-30 (14-18)