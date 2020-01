Od piątkowego meczu z Rosją (g. 17) reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych rozpocznie udział w Torrelavega na północy Hiszpanii w Memoriale Barcenasa. Turniej będzie ostatnim etapem przygotowań do styczniowych mistrzostw Europy. Zagrają w nim także gospodarze i Portugalczycy.

Selekcjoner drużyny narodowej Patryk Rombel zabrał do Hiszpanii 19 zawodników. Z nich wybierze "16" na ME 2020, które w dniach 9-26 stycznia po raz pierwszy odbędą się w trzech krajach: Szwecji, Norwegii i Austrii. Polacy znaleźli się w grupie F, która rywalizować będzie w Goeteborgu. Ich przeciwnikami będą kolejno Słoweńcy (10.01), Szwajcarzy (12.01) oraz Szwedzi (14.01). Do dalszej fazy awansują po dwa najlepsze zespoły.

Do składu dołączyło trzech piłkarzy ręcznych z niemieckiej ekstraklasy, którzy późno skończyli rozgrywki ligowe w 2019 roku i nie mogli wziąć udziału we wcześniejszym turnieju w Tarnowie - biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce za Białorusią i Hiszpanią B, a przed Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Obronę wzmocni Piotr Chrapkowski, na prawym rozegraniu pojawi się Maciej Majdziński, a Maciej Gębala dołączy do obrotowych Dawida Dawydzika i Kamila Syprzaka.

Skład reprezentacji Polski na Memoriał Barcenasa:

Bramkarze: Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Kornecki (PGE VIVE Kielce), Łukasz Zakreta (Energa Kalisz).

Rozgrywający: Antoni Łangowski, Michał Szyba, Rafał Przybylski (wszyscy Azoty Puławy), Michał Olejniczak (SMS Gdańsk), Szymon Sićko, Adrian Kondratiuk (obaj NMC Górnik Zabrze), Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg), Maciej Majdziński (Bergischer HC).

Skrzydłowi: Piotr Jarosiewicz (Azoty), Krystian Bondzior (Górnik), Przemysław Krajewski (Orlen Wisła), Arkadiusz Moryto (PGE VIVE Kielce).

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Azoty), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk).

Program Memoriału Barcenasa:

3 stycznia (piątek)

17.00 - Rosja - Polska

19.00 - Hiszpania - Portugalia

4 stycznia (sobota)

16.00 - Rosja - Portugalia

18.00 - Hiszpania - Polska

5 stycznia (niedziela)

11.00 - Polska - Portugalia

13.00 - Hiszpania - Rosja