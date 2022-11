Mecz rywalek Polek był ukartowany? "Hiszpanki zadbały o własny interes"

- W finałowych minutach Hiszpanki nie chciały wygrać wyżej. W takim przypadku przechodziłyby z Polkami do dalszej fazy, ale już bez punktów. Widać to było np. w akcji, gdy prowadziły trzema bramkami, a oddały nieprzygotowany rzut przez całe boisko. Wydaje mi się, że to było zrobione z rozmysłem. Wybrały najkorzystniejszą dla siebie opcję. Moim zdaniem mecz nie był ukartowany . Niemki też walczyły o wygraną - stwierdził brązowy medalista olimpijski z Montrealu.