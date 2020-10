Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) potwierdziła, że 14 krajów jest zainteresowanych organizacją mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn w 2026 i 2028 roku. Wśród nich jest Polska, która wraz z Białorusią i Litwą stara się o turniej szczypiornistów w 2026 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Patryk Rombel dla Interii: Niestety nie trenujemy w komplecie. Wideo TV Interia

Do organizacji ME 2026 (15 stycznia-1 lutego) zgłoszono również pięć innych kandydatur. Są to: Chorwacja, Francja, Norwegia/Dania, Szwajcaria oraz Szwecja.

Reklama

Jak poinformował polski związek, ocena ofert nastąpi w maju i czerwcu 2021, po czym Komitet Wykonawczy EHF zatwierdzi aplikacje. Inspekcje w miejscach planowanych turniejów zostaną przeprowadzone od czerwca do września. Przyznanie praw gospodarza ME 2026 i 2028 odbędzie się na Nadzwyczajnym Kongresie EHF w listopadzie 2021. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z 30-leciem tej organizacji.

Gospodarzami turnieju finałowego ME mężczyzn w 2022 będą Węgry i Słowacja, a w 2024 Niemcy, Euro kobiet w 2022 zorganizuje Słowenia, Czarnogóra i Macedonia Północna, a dwa lata później wspólnie Węgry, Austria i Szwajcaria. W grudniu 2020 najlepsze szczypiornistki na Starym Kontynencie, w tym Polki, gościć będzie Dania i Norwegia.

Kandydatury do organizacji mistrzostw Europy 2026 i 2028:

ME 2026 mężczyzn (15 stycznia-1 lutego): Białoruś/Litwa/Polska, Chorwacja, Francja, Norwegia/Dania, Szwajcaria, Szwecja

ME 2028 mężczyzn (13-30 stycznia): Belgia, Chorwacja, Estonia, Francja, Norwegia/Dania, Portugalia/Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja

ME 2026 kobiet (26 listopada-13 grudnia): Norwegia/Dania, Rosja, Szwecja

ME 2028 kobiet (30 listopada-17 grudnia): Norwegia/Dania, Szwecja