Przed Polską niezwykle istotny mecz na mistrzostwach Europy 2022. W Bratysławie Biało-Czerwoni zagrają dzisiaj ze Szwecją o podtrzymanie szans na awans do półfinału turnieju. Polacy staną przed trudnym zadaniem postawienia się faworyzowanym Szwedom.

Polska - Szwecja na ME w piłce ręcznej. Mecz o podtrzymanie nadziei

Polska mistrzostwa Europy 2022 rozpoczęła od dwóch zwycięstw w ramach fazy wstępnej - z Austrią i Białorusią. Pewni awansu do kolejnej fazy zmagań Polacy przegrali potem na ME z Niemcami 23-30 w meczu o pierwsze miejsce w grupie D. Ten wynik oznaczał, że Polska nie przystąpiła do kolejnej fazy z dwoma punktami do tabeli grupy 2. w fazie zasadniczej, w której bierze udział sześć reprezentacji: Polska, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Rosja i Hiszpania. '

Wczoraj Polska wysoko przegrała z Norwegią 31-42 w premierowym meczu drugiej rundy ME. Norwegowie, brązowi medaliści poprzednich mistrzostw Europy od samego początku kontrolowali przebieg meczu sukcesywnie powiększając przewagę. Czwartkowa porażka oznacza, że tylko Polska wciąż nie ma żadnych punktów w fazie zasadniczej mistrzostw Europy. Jeśli Polska chce przedłużyć nadzieję na grę o medale, to nie może pozwolić sobie na porażki ze Szwecją oraz w kolejnych grach - z Rosją i Hiszpanią. To zadanie wydaje się niemal niemożliwe do wykonania, ale nie nierealne.

Szwecja w fazie wstępnej ME 2022 pokonała Bośnię i Hercegowinę 30-18, następnie przegrała z Hiszpanią 28-32 i na zakończenie zremisowała z Czechami po 27. Szwecja zainaugurowała zmagania drugiej rundy mistrzostw Europy od zwycięstwa z niepokonaną wcześniej Rosją 29-23. Szwecja ma w swoim dorobku najwięcej złotych medali w historii ME spośród wszystkich reprezentacji - cztery. Łącznie Szwecja grała na trzynastu mistrzostwach Europy i zdobyła w sumie pięć medali.



Polska i Szwecja na ME 2022 - wyniki

Polska - wyniki na mistrzostwach Europy 2022:



Polska - Norwegia 31-42

Polska - Niemcy 23-30

Polska - Białoruś 29-20

Polska - Austria 36-31



Szwecja - wyniki na mistrzostwach Europy 2022:



Rosja - Szwecja 23-29

Czechy - Szwecja 27-27

Hiszpania - Szwecja 32-28

Szwecja - Bośnia i Hercegowina 30-18



Polska - Szwecja. Historia meczów bezpośrednich - wyniki

Polska grała ze Szwecją dwa mecze towarzyskie w ubiegłym roku. W obu przypadkach Polska musiała uznać wyższość Szwedów - 28-32 i 24-31. Łącznie Polska nie wygrała ze Szwecją w czterech ostatnich pojedynkach bezpośrednich. Po raz ostatni Polacy odnieśli zwycięstwo nad Szwecją na igrzyskach olimpijskich w 2016 r. Wówczas Biało-Czerwoni wygrali 25-24.



Polska - Szwecja. O której godzinie dzisiaj mecz ME?

Spotkanie Polska - Szwecja odbędzie się w piątek 21 stycznia w Bratysławie. Początek meczu Polaków ze Szwedami o godzinie 18.00.



Piłka ręczna. Polska - Szwecja. Gdzie obejrzeć mecz mistrzostw Europy w tv?

Transmisja meczu Polska - Szwecja w ramach grupy 2 fazy zasadniczej ME 2022 piłkarzy ręcznych w tv na kanałach Eurosport 1 i Metro TV.



Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy: Polska - Norwegia. Gdzie oglądać transmisję online live stream?

Spotkanie Polska - Norwegia na mistrzostwach Europy 2022 można oglądać online live stream na Polsat Box Go



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Polska - Szwecja na sport.interia.pl





