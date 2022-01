Polska po dwóch zwycięstwach na mistrzostwach Europy 2022 zanotowała pasmo trzech porażek. Biało-Czerwoni stracili już nawet matematyczne szanse na grę w półfinale turnieju. W niedzielę Polacy zagrają z Rosją, która w fazie zasadniczej jeszcze nie wygrała.



Polska - Rosja na ME w piłce ręcznej

Polska bardzo udanie rozpoczęła mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw w fazie wstępnej - z Austrią i Białorusią. Tym samym Biało-Czerwoni jako jedni z pierwszych zapewnili sobie awans do fazy zasadniczej turnieju. W meczu o pierwsze miejsce w grupie D przegrali z Niemcami 23-30. Od tego meczu Polska rozpoczęła serię porażek na ME. W drugiej rundzie mistrzostw Europy Polska wysoko przegrała z Norwegią 31-42, a ostatnio ze Szwecją 18-28. W fazie zasadniczej Polacy jako jedyna reprezentacja nie mają punktów w tabeli. Ta sytuacja sprawia, że przed meczami z Rosją i Hiszpanią podopieczni Patryka Rombla stracili szanse na grę w fazie medalowej ME.

Rosja świetnie zaprezentowała się w fazie wstępnej mistrzostw Europy i z kompletem trzech zwycięstw triumfowała w grupie F. Sborna wyprzedziła w tabeli Norwegię, Słowację i Litwę. W drugiej rundzie ME Rosja, podobnie jak Polska nie odniosła zwycięstwa i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Na rozpoczęcie fazy zasadniczej Rosja uległa Szwecji 23-29, a ostatnio dała sobie wyrwać zwycięstwo niepokonanej jak dotąd Hiszpanii 25-26. Rosjanie w ostatnich latach słabo radzili sobie na ME, a przed dwoma laty zostali sklasyfikowani na 22. miejscu. Jedyne mistrzostwo Europy Rosja wywalczyła w 1996 r. na turnieju w Hiszpanii. Ponadto Rosja ma na swoim koncie dwa srebrne krążki uzyskane w 1994 i 2000 r.



Polska i Rosja na ME 2022 - wyniki

Polska - wyniki na mistrzostwach Europy 2022:



Polska - Szwecja 18-28

Polska - Norwegia 31-42

Polska - Niemcy 23-30

Polska - Białoruś 29-20

Polska - Austria 36-31



Rosja - wyniki na mistrzostwach Europy 2022:



Rosja - Hiszpania 25-26

Rosja - Szwecja 23-29

Słowacja - Rosja 27-36

Norwegia - Rosja 22-23

Rosja - Litwa 29-27

Polska - Rosja. O której godzinie dzisiaj mecz na ME?

Spotkanie Polska - Rosja odbędzie się w niedzielę 23 stycznia w Bratysławie. Początek meczu Polaków z Rosjanami o godzinie 15.30.



Piłka ręczna. Polska - Rosja. Gdzie obejrzeć mecz mistrzostw Europy w tv?

Transmisja meczu Polska - Rosja w ramach grupy 2 fazy zasadniczej ME 2022 piłkarzy ręcznych w tv na kanałach Eurosport 2 i Metro TV.



Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy: Polska - Rosja. Gdzie oglądać transmisję online live stream?

Spotkanie Polska - Rosja na mistrzostwach Europy 2022 można oglądać online live stream na Polsat Box Go



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Polska - Rosja na sport.interia.pl





O której początek meczu ME 2022: Polska - Rosja? Godzina 15.30, w niedzielę 23 stycznia.

Transmisja TV ze spotkania mistrzostw Europy 2022: Polska - Rosja: Eurosport 2 i Metro TV.

Piłka ręczna: Polska - Rosja na ME online live stream: Polsat Box Go



