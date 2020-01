Broniąca tytułu Hiszpania oraz Chorwacja, Niemcy i Białoruś odniosły zwycięstwa pierwszego dnia mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych, których gospodarzami są Szwecja, Norwegia i Austria. Polacy udział rozpoczną od piątkowego meczu ze Słoweńcami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

W meczach grupy A Białoruś pokonała Serbię 35-30, a Chorwacja wygrała z Czarnogórą 27-21. Natomiast w grupie C szczypiorniści Niemiec odnieśli zwycięstwo nad Niderlandami 34-23, zaś Hiszpania również wysoko pokonała Łotwę 33-22.

Polacy występują w grupie F (w Goeteborgu). Na ich drodze staną kolejno Słoweńcy (10 stycznia, godz. 18.15), Szwajcarzy (12 stycznia) i aktualni wicemistrzowie Europy, współgospodarze imprezy Szwedzi (14 stycznia).

Pierwszy raz w historii ME w turnieju finałowym wystąpią 24 drużyny, które zostały podzielone w pierwszej fazie na sześć grup po cztery zespoły. Do drugiej rundy awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z nich.

Półfinały zaplanowano na 24 stycznia. Finał odbędzie się dwa dni później.

Wyniki czwartkowych meczów:

Grupa A (Graz/Austria)

Białoruś - Serbia 35-30 (16-15)

Chorwacja - Czarnogóra 27-21 (12-13)

Tabela

M Z R P Bramki Pkt

1. Chorwacja 1 1 0 0 27-21 2

2. Białoruś 1 1 0 0 35-30 2

3. Serbia 1 0 0 1 30-35 0

4. Czarnogóra 1 0 0 1 21-27 0

Grupa C (Trondheim/Norwegia)

Niemcy - Niderlandy 34-23 (15-13)

Hiszpania - Łotwa 33-22 (14-11)

M Z R P Bramki Pkt

1. Niemcy 1 1 0 0 34-23 2

2. Hiszpania 1 1 0 0 33-22 2

3. Niderlandy 1 0 0 1 23-34 0

4. Łotwa 1 0 0 1 22-33 0

Terminarz grupy F (Goeteborg/Szwecja):

10 stycznia

Słowenia - Polska (godz. 18.15)

Szwecja - Szwajcaria (20.30)

12 stycznia

Szwajcaria - Polska (16.00)

Szwecja - Słowenia (18.15)

14 stycznia

Szwajcaria - Słowenia (18.15)

Polska - Szwecja (20.30)