Polacy walczą ze Szwecją w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Patryk Rombel po meczu ze Szwajcarią. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, by przejść do relacji na żywo z meczu ME Szwecja - Polska

Reklama

Relacja na żywo na urządzenia mobilne z meczu Szwecja - Polska

Mistrzostwa Europy nie są na razie udane dla Polaków. "Biało-Czerwoni" zaczęli je od porażki 23:26 ze Słowenią, a później przegrała 24:31 ze Szwajcarią.

Dzięki temu, że Słowenia pokonała dziś Szwajcarię, Polacy wciąż mają iluzoryczną szansę na awans do kolejnej rundy. By tak się stało, muszą pokonać Szwedów różnicą co najmniej 11 bramek.