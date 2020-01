Polska gra ze Szwajcarią w drugim meczu grupy F mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych, które odbywają się w Szwecji, Austrii i Norwegii.

Z trzech grupowych rywali - Słowenia, Szwecja i Szwajcaria - to właśnie Helweci są drużyną o zbliżonym do Polaków poziomie. Na mistrzostwa wrócili po... 14-letniej przerwie, gdy w 2006 organizowali Euro. Wcześniej grali w 2002 i 2004 roku, zajmując miejsca 13. i 12. Mimo to na tle Polaków, którzy od tamtej pory tylko jeden turniej opuścili (2018), będą dzisiaj faworytem.

- Pod względem doświadczenia to zespół od nas mocniejszy i musimy pamiętać, że to nie my jesteśmy w tym meczu faworytem - mówi trener "Biało-Czerwonych" Patryk Rombel. Tym bardziej, że z jego zespołu wypadł najstarszy i najbardziej doświadczony zawodnik, czyli Przemysław Krajewski.

Za niego do składu zgłoszony został niemal o połowę młodszy 18-letni Michał Olejniczak, który jest jednak rozgrywającym. W drużynie został zatem jeden lewoskrzydłowy - Piotr Jarosiewicz. W odwodzie czeka ściągnięty z kraju Jan Czuwara.

W pierwszych meczach w turnieju Polska przegrała ze Słowenią 23-26, a Szwajcaria ze Szwecją 21-34.