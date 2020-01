ME piłkarzy ręcznych. Magnus Roed już nie zagra w turnieju

Jeden z czołowych zawodników reprezentacji Norwegii Magnus Roed nie zagra już w mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych, które trwają w Austrii, Szwecji i Norwegii. W meczu drugiej fazy turnieju 22-letni zawodnik nabawił się kontuzji, która wyeliminuje go na kilka tygodni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME piłkarzy ręcznych. Damian Drobik podsumowuje występy Polaków. Wideo INTERIA.TV

Norwegowie to jeden z kandydatów do medalu tego turnieju.

Reklama

Do urazu doszło w niedzielnym starciu ze Szwedami. Już w trakcie meczu Roed znalazł się na ławce rezerwowych, bo nie był w stanie grać z bólem. Późniejsza diagnoza rozwiała wątpliwości. Teraz Norwegowie wystąpili do międzynarodowej federacji o możliwość zastąpienia go innym zawodnikiem.

Norwegowie są liderem tabeli grupy 2. Jako jedyni mają komplet sześciu punktów. Dwie pierwsze drużyny awansują do półfinału.