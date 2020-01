Przemysław Krajewski może już nie zagrać w reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych w Szwecji. W 50. minucie inauguracyjnego meczu ze Słowenią skrzydłowy Orlenu Wisły Płock musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.

Co gorsza, chodzi o uraz kolana, którego doznał w starciu z Mihą Zarabecem i choć dopiero badania pokażą co się stało i czy to poważna kontuzja to może to oznaczać co najmniej kilka lub kilkanaście dni przerwy w treningach i wtedy na mistrzostwach Krajewski już by kadrze nie pomógł.

Krajewskiego mógłby od razu zastąpić w reprezentacji 18-letni Michał Olejniczak, który jest 17 zawodnikiem w Szwecji (zgłasza się do meczu 16), a w sobotę po drobnym urazie będzie już trenował z pełnym obciążeniem. Ale nie byłaby to zamiana jeden do jednego, bo zawodnik SMS-u Gdańsk to rozgrywający, a Krajewski jest lewoskrzydłowym. Dlatego w jego miejsce do Szwecji trzeba by ściągnąć zawodnika z szerokiej, zgłoszonej do turnieju 28-osobowej kadry. A w niej jest grający na tej pozycji 24-letni skrzydłowy Górnika Zabrze Jan Czuwara.

