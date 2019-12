Filar reprezentacji Szwecji piłkarzy ręcznych - grupowego rywala Polaków - Kim Andersson zrezygnował z gry w mistrzostwach Europy, które odbędą się w dniach 9-26 stycznia w Szwecji, Austrii i Norwegii. Jako powód tej decyzji podał skomplikowaną sytuację rodzinną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

W czwartek, kiedy szwedzka federacja piłki ręcznej zaprezentowała 28-osobowy skład na ME nie znalazło się w nim zawodnika, który uczestniczył w 12 wielkich turniejach i od 2001 roku rozegrał w reprezentacji Trzech Koron 238 meczów, w których zdobył 821 bramek.

Reklama

"Sytuacja w jakiej się znalazła moja rodzina sprawiła, że doszedłem do wniosku, iż istnieją ważniejsze sprawy w życiu niż piłka ręczna" - powiedział 37-letni Szwed, grający obecnie w Ystad IF.

Na łamach dziennika "Aftonbladet" podkreślił, że nie jest w nastroju, aby wyjaśniać w jakikolwiek sposób swoją decyzję "mogę tylko powiedzieć, że nie dotyczy ona dalszej gry w reprezentacji i chodzi tylko o styczeń, w którym mam ważne sprawy rodzinne".

Szwecja będzie rywalem Polski w grającej w Goeteborgu grupie F razem ze Słowenią i Szwajcarią.

Zbigniew Kuczyński





Zdjęcie Kim Andersson / AFP