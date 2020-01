ME piłkarzy ręcznych. Białoruś pokonała Czechy, a Hiszpania Austrię

Białoruś pokonała Czechy 28:25, obrońca tytułu Hiszpania okazała się lepsza od Austrii 30:26, a Chorwacja wygrała z Niemcami 25:24 w sobotnich meczach grającej w Wiedniu grupy I drugiej rundy mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME piłkarzy ręcznych. Damian Drobik podsumowuje występy Polaków. Wideo INTERIA.TV

W imprezie, która rozgrywana jest w Szwecji, Norwegii i Austrii, nie ma już Polaków.

Reklama

W drugiej fazie grupowej spotkania rozgrywane są w Wiedniu i Malmoe. Drużyny awansowały do niej z zaliczeniem wyników spotkań z rywalami grupowymi z pierwszej fazy zawodów.

Z turnieju wyeliminowano już dwie utytułowane drużyny - aktualnego mistrza świata Danię oraz Francję. Także biało-czerwonych, którzy ponieśli trzy porażki - ze Słowenią, Szwajcarią i Szwecją.

W pierwszym sobotnim spotkaniu w Wiedniu zmierzyły się najsłabsze do tej pory w grupie ekipy Białorusi i Czech. Lepsi okazali się Białorusini 28:25, dla których Mikita Wajlupau zdobył sześć goli, a pięć dodał obrotowy PGE VIVE Kielce Arciom Karaliok.

W drugim Hiszpania poradziła sobie ze współgospodarzem turnieju 30:26. Najwięcej trafień dla zwycięzców zaliczył Jorge Maqueda - sześć. Obserwatorem z ramienia europejskiej federacji (EHF) był w tym spotkaniu Mirosław Baum.

Na zakończenie sobotnich zmagań rywalizowały dwie drużyny, które należały do grona najpoważniejszych pretendentów do awansu do półfinału. Niemcy, choć przez większą część spotkania utrzymywali kilkubramkową przewagę, ostatecznie ulegli Chorwatom 24:25, tracąc decydującego gola w ostatniej minucie.

W grupie I prowadzi Hiszpania przed Chorwacją - po sześć punktów oraz Niemcami, Austrią i Białorusią - po dwa.

Liderem grupy II w Malmoe jest Norwegia. Drugie miejsce zajmuje Słowenia, a trzecie rewelacja tego turnieju Portugalia, która w piątek rozgromiła wicemistrzów Starego Kontynentu i współgospodarzy ME Szwecję 35:25.

Pierwsze dwie drużyny z obydwu grup zagrają w półfinałach.

Wyniki sobotnich spotkań i tabela grupy I (Wiedeń) 2. rundy ME piłkarzy ręcznych:

Białoruś - Czechy 28:25 (13:11)

Hiszpania - Austria 30:26 (17:16)

Chorwacja - Niemcy 25:24 (11:14)

M Z R P bramki pkt

1. Hiszpania 3 3 0 0 94-77 6

2. Chorwacja 3 3 0 0 83-70 6

3. Niemcy 3 1 0 2 81-81 2

4. Austria 3 1 0 2 81-86 2

5. Białoruś 3 1 0 2 74-87 2

6. Czechy 3 0 0 3 79-91 0