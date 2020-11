Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet odbędą się jak planowano w dniach 3-20 grudnia w Danii. Turniej do poniedziałku stał pod znakiem zapytania, najpierw po wycofaniu się z części jego organizacji Norwegii, a później zwlekania rządu Danii z wydaniem zgody na jego przeprowadzenie.

W poniedziałek Duńska Federacja Piłki Ręcznej (DHF) zagroziła, że jest gotowa rozegrać mistrzostwa nawet bez zgody rządu, ponieważ stosuje ostrzejszy protokół epidemiologiczny niż ten obowiązujący w kraju.

"Jeżeli w kraju czynne są wesołe miasteczka i ogrody zoologiczne, to my możemy rozegrać turniej z ograniczeniem do 200 osób na trybunach. Stosujemy się do tak ostrych wytycznych dotyczących pandemii koronawirusa, że w sumie nie potrzebujemy zgody rządu, który na 10 dni przed rozpoczęciem ME po tchórzowsku milczy i w ten sposób traktuje nas niepoważnie" - mówił prezes DHF Per Bertelsen.

Wyjaśnił, że DHF od 16 listopada i decyzji Norwegii o wycofaniu się pracowała przez ostatni tydzień wyjątkowo intensywnie. "W kilka dni wykonaliśmy pracę, na którą zwykle poświęca się rok. Zawarliśmy umowę z Kolding, zarezerwowaliśmy bilety lotnicze dla oficieli, działaczy i sędziów oraz bezpieczne zakwaterowanie w trzech miastach - Herning, Kolding i Silkeborg" - dodał.

Już w dwie godziny po wypowiedzi Bertelsena ministerstwo zdrowia wydało zgodę na rozegranie ME, co potwierdził minister kultury i sportu Joy Mogensen.

"Ostatni tydzień był ekstremalnym wyzwaniem w tych i tak już trudnych czasach. Elastyczność i wysiłki prezesa duńskiego federacji Pera Bertelsena i sekretarza generalnego Mortena Stiga Christensena w przewodzeniu ich zmotywowanemu sztabowi w tym czasie są nie do przecenienia. Zwłaszcza jeśli chodzi o stworzenie bezpiecznego środowiska dla wszystkich zaangażowanych w prace przy drugiej, całkiem nowej arenie tych mistrzostw" - podkreślił cytowany w komunikacie szef EHF Michael Wiederer.

Po wycofaniu się Norwegii, grupy C i D, w której grają Polki, zostały przeniesione z Trondheim do duńskiego Kolding, a A i B rozegrają swoje mecze w Herning, gdzie odbędzie się też runda finałowa.

W pierwszym meczu turnieju 3 grudnia Polki zmierzą się w Kolding z Norweżkami. Pozostałymi rywalkami biało-czerwonych w grupie będą Rumunki i Niemki.

Zbigniew Kuczyński

