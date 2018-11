Serbia, Dania i Szwecja - to grupowi rywale reprezentacji Polski w rozpoczynających się w czwartek mistrzostwach Europy piłkarek ręcznych, których organizatorem jest Francja. "Biało-Czerwone" w pierwszym meczu zmierzą się z Serbkami (piątek godz. 18).

Tytułu broni Norwegia, która na poprzednich mistrzostwach w Szwecji w 2016 roku w finale pokonała Holandię 30-29. W spotkaniu o brąz Dunki uległy Francuzkom 22-25. Polska zajęła przedostatnie 15. miejsce.

Norweżki są zdecydowanie najbardziej utytułowanymi piłkarkami ręcznymi w historii ME. Na najwyższym stopniu podium stawały siedem razy. Trzykrotnie po złoto sięgały Dunki, po razie Węgierki i reprezentantki Czarnogóry.

Będzie to szósty występ "Biało-Czerwonych" w ME. Znacznie lepiej wiodło im się w mistrzostwach świata, w których dwukrotnie zajmowały czwarte miejsce (2013 i 2015 r.). W kontynentalnym czempionacie zajmowały - z jednym wyjątkiem - odległe pozycje: 11. w 1996 roku, piąte w 1998, ósme w 2006, 11. w 2014 i 15. przed dwoma laty.

Najtrudniejszymi przeciwniczkami drużyny trenera Leszka Krowickiego są losowane z pierwszego koszyka (Polki znalazły się w ostatnim, czwartym) Dunki. To trzykrotne złote medalistki olimpijskie - triumfowały w 1996 roku w Atlancie, cztery lata później w Sydney i w 2004 w Atenach. Z mistrzostw świata przywiozły jeden złoty (1997) oraz po dwa srebrne i brązowe krążki. W latach 1994, 1996 i 2002 stanęły na najwyższym stopniu podium, a w 1998 i 2004 na drugim czempionatu Starego Kontynentu.

- Dania ma nieprawdopodobnie silną ligę, znakomitą szkołę, która od lat króluje na boiskach. Ta skandynawska szkoła polega na tym, że zawodniczki są specjalnie przygotowywane do grania taktycznie, motorycznie i technicznie. Grają pewne elementy, które są nam znane, ale niestety mamy z nimi za mało konfrontacji, przede wszystkim klubowej, przez co nas pod tym względem znacznie przewyższają. Trafiliśmy na zespół ograny, mocny, wiedzący o co w piłce ręcznej chodzi - powiedział przed turniejem Krowicki.

Największym osiągnięciem zespołu serbskiego jest wicemistrzostwo globu w 2013 roku. W eliminacjach do turnieju we Francji wygrał swoją grupę, doznając tylko jednej porażki - ze Szwecją, która awansowała, podobnie jak Polska, z drugiego miejsca.

Szwedki przed dwoma laty, grając u siebie, zajęły ósmą pozycję (Serbia była dziewiąta). W dorobku mają srebro z 2010 roku i brąz z 2014 ME.

- Chyba tylko dwie Szwedki występują obecnie w rodzimej lidze, większość za to gra w barwach nieprawdopodobnie mocnych zespołów, uczestniczących w rozgrywkach pucharowych, przede wszystkim w Lidze Mistrzyń. Mają stabilny skład, znają się świetnie, są bardzo zgrane. Serbki to z kolei bałkańska szkoła gry, oparta na świetnym wyszkoleniu indywidualnym i takiej pewności siebie. Mają to we krwi, są pozytywnie agresywne, przekonane o swojej wartości na boisku. W dodatku, podobnie jak Szwedki, grają w czołowych klubach europejskich - ocenił selekcjoner Polek pozostałych rywali.

Trener zabiera do Francji 18 zawodniczek, z których będzie musiał przed pierwszym meczem wybrać 16.

Po trzy zespoły z każdej z czterech grup pierwszej fazy ME 2018 awansują do drugiej rundy, w której drużyny z A zmierzą się z B (Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia), a C z D.

Runda finałowa odbędzie się w Paryżu. Spotkania o medale zaplanowano na 16 grudnia.

Zdjęcie Leszek Krowicki, trener reprezentacji Polski / AFP

Skład reprezentacji Polski na ME 2018:

bramkarki - Weronika Gawlik (MKS Perła Lublin), Adrianna Płaczek (Fleury Loiret HB, Francja)

lewoskrzydłowe - Bogna Sobiech (HSG Bensheim/Auerbach Flames, Niemcy), Kinga Grzyb (Metraco Zagłębie Lubin)

lewe rozgrywające - Sylwia Lisewska (CS Minaur Baia Mare, Rumunia), Aleksandra Rosiak (MKS Perła Lublin), Karolina Kudłacz-Gloc (SG BBM Bietigheim, Niemcy), Joanna Wołoszyk (SPR Pogoń Szczecin)

środkowe rozgrywające - Kinga Achruk (MKS Perła Lublin), Karolina Kochaniak (SPR Pogoń Szczecin)

prawe rozgrywające - Aleksandra Zych (Metz, Francja), Monika Kobylińska (TuS Metzingen, Niemcy), Ewa Urtnowska (MKS Perła Lublin)

Prawoskrzydłowe - Katarzyna Janiszewska (Union Halle Neustadt, Niemcy), Aneta Łabuda (MKS Perła Lublin)

obrotowe - Joanna Drabik (Siofok KC, Węgry), Sylwia Matuszczyk, Joanna Szarawaga (obie MKS Perła Lublin)

Grupy turnieju finałowego ME 2018:

Grupa A (Nantes): Dania, Serbia, Szwecja, Polska Grupa B (Nancy): Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia Grupa C (Montbeliard): Węgry, Hiszpania, Holandia, Chorwacja Grupa D (Brest): Norwegia, Rumunia, Niemcy, Czechy.

Podia mistrzostw Europy piłkarek ręcznych i miejsca Polek:

1994 (Niemcy): 1. Dania; 2. Niemcy; 3. Norwegia

1996 (Dania): 1. Dania; 2. Norwegia; 3. Austria; 11. Polska

1998 (Holandia): 1. Norwegia; 2. Dania; 3. Węgry; 5. Polska

2000 (Rumunia): 1. Węgry; 2. Ukraina; 3. Rosja

2002 (Dania): 1. Dania; 2. Norwegia; 3. Francja

2004 (Węgry): 1. Norwegia; 2. Dania; 3. Węgry

2006 (Szwecja): 1. Norwegia; 2. Rosja; 3. Francja; 8. Polska

2008 (Macedonia): 1. Norwegia; 2. Hiszpania; 3. Rosja

2010 (Dania i Norwegia): 1. Norwegia; 2. Szwecja; 3. Rumunia

2012 (Serbia): 1. Czarnogóra; 2. Norwegia; 3. Węgry

2014 (Węgry i Chorwacja): 1. Norwegia; 2. Hiszpania; 3. Szwecja; 11. Polska

2016 (Szwecja): 1. Norwegia; 2. Holandia; 3. Francja; 15. Polska