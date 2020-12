ME piłkarek ręcznych. Trudna przeprawa obrończyń tytułu

Obrońca tytułu Francja pokonała po bardzo zaciętym meczu w Herning Czarnogórę 24-23 w pierwszym meczu grupy A turnieju finałowego mistrzostw Europy piłkarek ręcznych w Danii.

Przez większość pojedynku z ekipą "Trójkolorowych" prowadził zespół z Czarnogóry. Francuzki objęły prowadzenie dopiero w 52. minucie. W drugim piątkowym meczu tej grupy drużyna gospodarza imprezy łatwo uporała się ze Słowenią 30-23.

W związku z zakażeniem koronawirusem jednej z serbskich zawodniczek na sobotę przełożono ich spotkanie grupy C z Holandią w Kolding. Doszedł do skutku za to mecz, w którym Chorwacja wygrała z Węgrami 24-22.

W sobotę o 16 na boisko w Kolding wyjdą ekipy Polski i Rumunii.

Wyniki piątkowych spotkań mistrzostw Europy piłkarek ręcznych w Danii:

Grupa A (Herning)

Francja - Czarnogóra 24-23 (11-12)

Dania - Słowenia 30-23 (14-12)

Grupa C (Kolding)

Węgry - Chorwacja 22-24 (12-12)

Holandia - Serbia - przełożony na sobotę

