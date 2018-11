Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Leszek Krowicki wybrał kadrę na pierwszy mecz z Serbią w mistrzostwach Europy (piątek, 30 listopada. godz. 18).

Podczas konferencji technicznej do gry zgłoszonych zostało 16 polskich zawodniczek.



Decyzją trenera Leszka Krowickiego na tę chwilę poza składem meczowym pozostają rozgrywająca Ewa Urtnowska i obrotowa Joanna Szarawaga.

Polki rozpoczną grę w grupie A w piątek. O godz. 18 zmierzą się z Serbkami. Na tę samą godzinę zaplanowano kolejne spotkania "Biało-Czerwonych" - w niedzielę z Danią i we wtorek ze Szwecją.

Po trzy zespoły z każdej z czterech grup pierwszej fazy ME 2018 awansują do drugiej rundy, w której drużyny z A zmierzą się z B (Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia), a C z D.



Runda finałowa odbędzie się w Paryżu. Spotkania o medale zaplanowano na 16 grudnia.



Skład reprezentacji Polski na mecz ze Serbią w EHF EURO 2018:

1. Achruk Kinga - SPR Lublin SSA

2. Gawlik Weronika - SPR Lublin SSA

3. Łabuda Aneta - SPR Lublin SSA

4. Matuszczyk Sylwia - SPR Lublin SSA

5. Rosiak Aleksandra - SPR Lublin SSA

6. Wołoszyk Joanna - SPR Pogoń Szczecin

7. Kochaniak Karolina - SPR Pogoń Szczecin

8. Grzyb Kinga - MKS Zagłębie Lubin S.A

9. Drabik Joanna - Siofok KC (Węgry)

10. Janiszewska Katarzyna - Union Halle Neustadt (Niemcy)

11. Kobylińska Monika - TuS Metzingen (Niemcy)

12. Kudłacz-Gloc Karolina - SG BBM Bietigheim (Niemcy)

13. Sobiech Bogna - HSG Bensheim/Auerbach Flames (Niemcy)

14. Płaczek Adrianna - Fleury Loiret Handball (Francja)

15. Zych Aleksandra - Metz Handball (Francja)

16. Lisewska Sylwia - CS Minaur Baia Mare (Rumunia)