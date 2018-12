ME piłkarek ręcznych: Polska - Szwecja. Sylwia Matuszczyk: Chcemy zapewnić sobie awans

Polskie piłkarki ręczne zagrają dziś (18.00) ze Szwedkami o to, która z tych drużyn awansuje do kolejnej fazy mistrzostw Europy we Francji. Polki mają za sobą dwie porażki; rywalki co prawda pokonały Serbię, ale ich sytuacja też nie jest korzystna.

Obrotowa polskiego zespołu Sylwia Matuszczyk tłumaczy, jakim wynikiem musi zakończyć się dzisiejsze spotkanie, aby Polki awansowały do dalszej fazy turnieju.



- Musimy wygrać ze Szwedkami różnicą czterech bramek i to daje nam awans do kolejnej rundy. Na tym teraz najbardziej się skupiamy - po pierwsze żeby wygrać, po drugie żeby wygrać tą różnicą czterech bramek. Gdybyśmy wygrały taką różnicą, to już nie interesuje nas spotkanie Serbek z Dunkami, będziemy w drugiej rundzie turnieju beż względu na wynik tamtego meczu - powiedziała nasza zawodniczka.



- Jesteśmy naprawdę bardzo zmotywowane, żeby ze Szwedkami zagrać bardzo dobry mecz i właśnie tymi czterema bramkami wygrać. Jeżeli wygramy niżej, będziemy musiały liczyć na Serbki, ale nie chcemy oglądać się na nikogo innego. Chcemy już w tym naszym pojedynku zapewnić sobie awans. Zrobimy wszystko, będziemy gryzły parkiet, żeby dokładać kolejne bramki, cegiełka po cegiełce i żeby wygrać różnicą czterech bramek - dodała Matuszczyk.



Obrotowa naszej reprezentacji uważa, że atutem naszej drużyny może być gra zespołowa. - Naszą siłą jest kolektyw. Tak jak muszkieterowie "każdy za każdego" i myślę, że to jest naszą największą szansą, żeby grać jak drużyna. Wtedy naprawdę jesteśmy w stanie grac piękny i skuteczny handball. Liczę, że właśnie w tym meczu pokażemy tę grę drużynową - podkreśliła Matuszczyk.



- Szwedki z pewnością zagrają mocną i twardą obroną. To zawodniczki wysokie i dobrze zbudowane. Ruch i pokazywanie się bez piłki może tę obronę rozchwiać i będzie w tym meczu odgrywał bardzo dużą rolę. Jeżeli piłka jest w grze, to ja nigdy nie skreślam żadnego zespołu. Każda drużyna ma swoje plusy i jeśli potrafi je pokazać, to może wygrać z każdym. Pokazały to na przykład Niemki z Norweżkami. Piłka ręczna naprawdę bardzo się wyrównała i różnice pomiędzy reprezentacjami już nie są tak znaczne. Ja wierzę w nasz zespół i wierzę w to, że pokonamy Szwedki - podsumowała szczypiornistka.



Mecz ze Szwedkami zacznie się o 18. O 21 spotkanie Danii z Serbią - oba te zespoły zapewniły już sobie awans.