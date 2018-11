Reprezentantki Polski rozpoczynają walkę w mistrzostwach Europy, które od czwartku trwają we Francji. Rywalkami "Biało-czerwonych" w pierwszym spotkaniu są Serbki. Śledź przebieg rywalizacji z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrzyni olimpijska bohaterką show na Placu Czerwonym. Wideo © 2018 Associated Press

(Uwaga: relacja nie odświeża się automatycznie; wciśnij F5).



Reklama

Także na godzinę 18 zaplanowano kolejne spotkania "Biało-Czerwonych" - w niedzielę z Danią i we wtorek ze Szwecją.

Po trzy zespoły z każdej z czterech grup pierwszej fazy ME 2018 awansują do drugiej rundy, w której drużyny z A zmierzą się z B (Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia), a C z D. Runda finałowa odbędzie się w Paryżu. Spotkania o medale zaplanowano na 16 grudnia.



Tytułu bronią Norweżki, które przed dwoma laty pokonały w finale Holenderki. Brąz zdobyły Francuzki po zwycięstwie z Danią w "małym finale".

"Biało-Czerwone" rozpoczęły agresywnie w defensywie. Szybko dwie świetne interwencje zaliczyła Weronika Gawlik. Wprawdzie przy stanie 0-1 Kindze Achruk nie udało się wykorzystać rzutu karnego, ale Polki zdobyły trzy bramki z rzędu i w 8. minucie, po "bombie" Moniki Kobylińskiej z karnego, wyszły na prowadzenie 3-1.



Przy stanie 4-2 karę dwóch otrzymała Karolina Kudłacz-Gloc, lecz nasz zespół dobrze poradził sobie w osłabieniu i nie stracił przewagi dzięki fantastycznemu trafieniu Sylwii Lisewskiej. Po efektownym golu Achruk było już 7-4. Niestety, drugi okres gry w osłabieniu nasze szczypiornistki przegrały 0-2. Gdy siły się wyrównały, Aleksandra Zych trafiła na 8-6.



Trzyminutowy okres gry bez gola przerwał trener rywalek - Ljubomir Obradović. Poprosił o czas, a jego zawodniczki już po chwili objęły prowadzenie (9-8). Nasze reprezentantki nie potrafiły pokonać Katariny Tomasević. Zrobiła to dopiero Kudłacz-Gloc z karnego w 21. minucie.

Grupa A:

Polska - Serbia 13-12 - trwa I połowa

Polska: Weronika Gawlik, Adrianna Płaczek - Aneta Łabuda, Monika Kobylińska, Kinga Grzyb, Sylwia Matuszczyk, Karolina Kudłacz-Gloc, Katarzyna Janiszewska, Aleksandra Zych, Joanna Drabik, Aleksandra Rosiak, Joanna Wołoszyk, Sylwia Lisewska, Karolina Kochaniak, Kinga Achruk, Bogna Sobiech.