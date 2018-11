Reprezentantki Polski rozpoczęły walkę w mistrzostwach Europy piłkarek ręcznych od porażki z Serbią 26-33. "Biało-Czerwone" dobrze rozpoczęły i schodziły na przerwę prowadząc 14-13, ale wymiana ciosów na początku drugiej połowy pozwoliła rywalkom wypracować kilkubramkową przewagę. Powiększyły ją, wykorzystując zastój w grze Polek między 38. a 46. minutą.

"Biało-Czerwone" rozpoczęły agresywnie w defensywie. Szybko dwie świetne interwencje zaliczyła broniąca naszej bramki Weronika Gawlik. Wprawdzie przy stanie 0-1 Kindze Achruk nie udało się wykorzystać rzutu karnego, ale Polki zdobyły trzy bramki z rzędu i w 8. minucie, po "bombie" Moniki Kobylińskiej z karnego, wyszły na prowadzenie 3-1.



Przy stanie 4-2 karę dwóch otrzymała Karolina Kudłacz-Gloc, lecz nasz zespół dobrze poradził sobie w osłabieniu i nie stracił przewagi dzięki fantastycznemu trafieniu Sylwii Lisewskiej. Po efektownym golu Achruk było już 7-4. Niestety, drugi okres gry w osłabieniu nasze szczypiornistki przegrały 0-2. Gdy siły się wyrównały, Aleksandra Zych trafiła na 8-6.



Trzyminutowy okres gry bez gola przerwał trener rywalek - Ljubomir Obradović. Poprosił o czas, a jego zawodniczki już po chwili objęły prowadzenie (9-8). Nasze reprezentantki nie potrafiły pokonać Katariny Tomasević. Zrobiła to dopiero Kudłacz-Gloc z karnego w 21. minucie.

Przy stanie 11-11 uratowała nas poprzeczka, a w kolejnej akcji Kudłacz-Gloc znów trafiła z karnego i na dodatek rywalki musiały bronić się w osłabieniu. Nie udało się jednak odskoczyć. Serbki, choć bez jednej zawodniczki, wygrały dwuminutowy okres 2-1 i znów był remis 13-13. Kobylińska wykorzystała karnego i odzyskała prowadzenie dla naszego zespołu. W końcówce pierwszej części efektowną interwencją popisała się Adrianna Płaczek, a później Achruk zaliczyła przechwyt i była szansa, aby powiększyć zaliczkę, jednak zabrakło skuteczności.

W pierwszych minutach drugiej połowy trwała wymiana ciosów, ale niestety skorzystały z niej Serbki, które wyszły na prowadzenie 17-16. Rywalki łatwo zdobywały kolejne bramki i przy stanie 19-21 w 39. minucie trener Leszek Krowicki poprosił o czas. Brakowało też odrobiny szczęścia - Kobylińska w czystej sytuacji trafiła w poprzeczkę. Po chwili trafiła Katerina Krpeż-Slezak i strata Polek wzrosła do trzech "oczek".

Zastój w grze Polek trwał nadal, a Serbki bezlitośnie to wykorzystywały. Pomiędzy 38. a 46. minutą nasze reprezentantki rzuciły tylko jednego gola, podczas gdy przeciwniczki aż siedem. Siedmiominutową niemoc przerwała dopiero Katarzyna Janiszewska, ale Serbia szybko odpowiedziała dwoma bramkami.

Kolejne spotkania "Biało-Czerwone" rozegrają w niedzielę z Danią i we wtorek ze Szwecją. Oba o godz. 18.

Po trzy zespoły z każdej z czterech grup pierwszej fazy ME 2018 awansują do drugiej rundy, w której drużyny z A zmierzą się z B (Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia), a C z D. Runda finałowa odbędzie się w Paryżu. Spotkania o medale zaplanowano na 16 grudnia.

Tytułu bronią Norweżki, które przed dwoma laty pokonały w finale Holenderki. Brąz zdobyły Francuzki po zwycięstwie z Danią w "małym finale".

Mirosz



Grupa A:

Polska - Serbia 26-33 (14-13)

Polska: Weronika Gawlik, Adrianna Płaczek - Aneta Łabuda, Monika Kobylińska, Kinga Grzyb, Sylwia Matuszczyk, Karolina Kudłacz-Gloc, Katarzyna Janiszewska, Aleksandra Zych, Joanna Drabik, Aleksandra Rosiak, Joanna Wołoszyk, Sylwia Lisewska, Karolina Kochaniak, Kinga Achruk, Bogna Sobiech.