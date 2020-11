ME piłkarek ręcznych: Polki rozpoczęły zgrupowanie w Koszalinie

​Wszystkie zawodniczki oraz sztab szkoleniowy kadry narodowej w piłkarek ręcznych mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i mogą rozpocząć zgrupowanie w Koszalinie. "Biało-Czerwone" przygotowują się do grudniowych mistrzostw Europy w Danii.

Zdjęcie Arne Senstad /Krzysztof Radzki /East News

Na obozie nie ma jeszcze trzech reprezentantek: Adrianny Płaczek, Katarzyny Janiszewskiej i Pauliny Uścinowicz, które w niedzielę rywalizowały w Lidze Europejskiej. Mają one dołączyć do zespołu we wtorek i w pierwszej kolejności przejdą testy wymazowe.

W poniedziałek podopieczne Arne Senstada omawiały taktykę, a wieczorem odbyły dwugodzinny trening w hali. Na czwartek i niedzielę zaplanowane są gry kontrolne - kadra zostanie podzielona na dwie drużyny. Zgrupowanie zakończy się 30 listopada.

Początkowo planowano rozegranie turnieju towarzyskiego z udziałem Rosjanek i Serbek, ale z powodu pandemii ostatecznie rywalizacja międzypaństwowa się nie odbędzie. Z przyjazdu zrezygnowała bowiem ekipa z Bałkanów.

Polska w ME 2020 zagra z Norwegią (3 grudnia), Rumunią (5.12.) i Niemcami (7.12.).