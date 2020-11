ME piłkarek ręcznych. Norwegia nie będzie współgospodarzem turnieju

Norwegia wycofała się z roli współorganizatora mistrzostw Europy piłkarek ręcznych, które zaplanowane są na 3-20 grudnia - poinformowała tamtejsza federacja tej dyscypliny. Powodem są obostrzenia związane z pandemią COVID-19. W Trondheim miała grać Polska.

Norwegia miała być współgospodarzem imprezy wraz z Danią. Na razie nie jest jasne, czy możliwe będzie przeniesienie całego turnieju do tego drugiego kraju.

"Po wnikliwej ocenie sytuacji przez władze sanitarne oraz z powodu jasnych wymagań i życzeń władz politycznych stało się jasne, że Norwegia nie będzie mogła być gospodarzem mistrzostw Europy kobiet" - napisano w komunikacie federacji.

Już w ubiegłym tygodniu premier Erna Solberg przyznała, że norweska część turnieju "może być trudna do przeprowadzenia", co lokalne media uznały za jednoznaczny sygnał: "brak możliwości organizacji ME w Trondheim".

"To miasto, w którym żyje 200 tysięcy osób i przyjazd 400 z całej Europy, gdzie dramatycznie wzrosła ostatnio liczba zakażeń koronawirusem, może być dla mieszkańców poważnym zagrożeniem" - tłumaczyła Solberg.

W ME ma wystąpić m.in. reprezentacja Polski, która trafiła do grupy D z Norweżkami, Rumunkami i Niemkami. Zespoły te miały grać właśnie w Trondheim.

