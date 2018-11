Mistrzynie świata - Francuzki przegrały w Nancy z Rosjankami 23-26 na otwarcie mistrzostw Europy piłkarek ręcznych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Historyczny wyczyn Stephanie Gilmore. Wideo © 2018 Associated Press

Oba zespoły zaczęły grając twardo w obronie. Rosjanki wykorzystały karę Laury Flippes i zdobyły trzy gole z rzędu (5-2). Gospodynie turnieju odrobiły straty i po golu Orlane Kanor w 27. minucie wyszły na prowadzenie 10-9. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 11-11.

Reklama

W pierwszych minutach drugiej części Francuzki odskoczyły na 15-12, ale Rosjankom wystarczyło pięć minut, żeby odrobić straty. Rosyjski zespół wyszedł na prowadzenie w 44. minucie, szybko wypracował trzybramkową zaliczkę i utrzymał ją do końca.

Polki rozpoczną grę w grupie A w piątek. O godz. 18 zmierzą się z Serbkami. Na tę samą godzinę zaplanowano kolejne spotkania "Biało-Czerwonych" - w niedzielę z Danią i we wtorek ze Szwecją.

Po trzy zespoły z każdej z czterech grup pierwszej fazy ME 2018 awansują do drugiej rundy, w której drużyny z A zmierzą się z B (Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia), a C z D. Runda finałowa odbędzie się w Paryżu. Spotkania o medale zaplanowano na 16 grudnia.

Tytułu bronią Norweżki, które przed dwoma laty pokonały w finale Holenderki. Brąz zdobyły Francuzki po zwycięstwie z Danią w "małym finale".

Zdjęcie Francuzka Beatrice Edwige (z lewej) w starciu z Poliną Kużniecową / AFP

Grupa B:



Francja - Rosja 23-26 (11-11)

Terminarz grupy B (Nancy):

30.11.

21.00 Czarnogóra - Słowenia



2.12.

15.00 Słowenia - Francja

18.00 Rosja - Czarnogóra



4.12.

18.00 Rosja - Słowenia

21.00 Francja - Czarnogóra