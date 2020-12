ME piłkarek ręcznych. Czarnogóra pokonała Szwecję 31-25

Czarnogóra wygrała ze Szwecją 31-25, a drużyna gospodarzy Dania pokonała Hiszpanię 34-24 w niedzielnych meczach grupy I drugiej rundy mistrzostw Europy piłkarek ręcznych, rozgranych w Herning.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bójka w meczu piłkarek ręcznych na Ukrainie. Wideo INTERIA.TV

W tabeli prowadzi Rosja, która ma tyle samo punktów - siedem - co druga Francja. Oba zespoły pozostają niepokonane. W piątek broniące tytułu "Trójkolorowe" zremisowały ze "Sborną", która ma na koncie m.in. złoty medal olimpijski z Rio de Janeiro 28-28. Trzecie miejsce z sześcioma punktami zajmuje Dania, która jeszcze ma szansę zakwalifikować się do półfinału.

Reklama

Prowadzona przez byłego selekcjonera "Biało-Czerwonych" Kima Rasmussena Czarnogóra od początku meczu zaskoczyła rywalki. Już w 13. minucie wygrywała 10-4. Sześciobramkową przewagę utrzymywała do końca pierwszej połowy, a 2,5 minuty przed przerwą prowadziła nawet 16-9. W drugiej połowie utrzymała korzystny rezultat. Przed tym spotkaniem bałkański zespół stracił szansę nawet na rywalizację o piąte miejsce.



Grające u siebie Dunki odniosły przekonywujące zwycięstwo nad ubiegłorocznymi wicemistrzyniami świata Szwedkami. Ostatnia kolejka drugiej rundy ME zaplanowana jest na wtorek. W niej spotkają się m.in. drużyna gospodarzy z Rosją, a wcześniej Francja ze Szwecją.



W grupie II w Kolding, liderem jest triumfatorka "polskiej" grupy D Norwegia, która jako pierwsza zapewniła sobie awans do półfinałów ME (18 grudnia w Herning).



"Biało-Czerwone" odpadły w pierwszej fazie turnieju i zostały sklasyfikowane na 14. miejscu.



Wyniki niedzielnych spotkań i tabela grupy I:

Czarnogóra - Szwecja 31-25 (16-10)

Dania - Hiszpania 34-24 (17-10)



M Z R P GOLE PKT

1. Rosja 4 3 1 0 113-99 7

2. Francja 4 3 1 0 101-96 7

3. Dania 4 3 0 1 106-88 6

4. Czarnogóra 4 1 0 3 96-101 2

5. Szwecja 4 0 1 3 96-108 1

6. Hiszpania 4 0 1 3 94-114 1

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!