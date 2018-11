ME piłkarek ręcznych: "cudowne” ozdrowienie najlepszej Dunki

Dania, grupowy rywal Polski w mistrzostwach Europy w piłce ręcznej kobiet została w październiku poważnie osłabiona po kontuzji kolana najlepszej zawodniczki Stine Jorgensen. Pomimo diagnozy, która wykluczała grę na ME, Dunka w rekordowo szybkim czasie doszła do zdrowia.

Zdjęcie Stine Jorgensen (w środku) /AFP

Dziennik "Ekstrabladet" nazwał to "cudem", ponieważ kontuzja kolana odniesiona 17 października miała zdaniem lekarzy wykluczyć piłkarkę Odense HB na co najmniej osiem tygodni nie tylko z gry, ale też treningów. Trener Dunek Klavs Bruun Joergensen nazwał to "ciosem w plecy", który może zaważyć o zdobyciu medalu.

Reklama

Piłkarka, która jest kapitanem drużyny, zaczęła jednak po operacji łękotki 18 października dochodzić do zdrowia w tak szybkim tempie, że po czterech tygodniach rozpoczęła treningi, a przed tygodniem przyjechała na zgrupowanie w Kopenhadze. We wtorek wyleciała z drużyną do Francji.

ME odbędą się we Francji w dniach 29 listopada - 16 grudnia. Polki zostały rozlosowane w grupie A, a ich rywalkami będą Szwecja, Dania i Serbia. Dania zmierzy się z Polską w fazie grupowej w niedzielę.

- Stine już od tygodnia trenuje z zespołem na równych warunkach i wszystko wskazuje na to, że będzie grać od początku turnieju - powiedział Klavs Bruun Joergensen.

Piłkarka gra w reprezentacji Danii od 2011 roku, a od 2016 pełni funkcję kapitana.

Zbigniew Kuczyński