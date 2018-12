ME piłkarek ręcznych. Brązowy medal dla Holandii po wygranej z Rumunią

Holandia pokonała w Paryżu Rumunię 24-20 (15-8) w meczu o brązowy medal mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. W finale, który rozpocznie się o godz. 17.30 gospodarz turnieju Francja zmierzy się z Rosją.

Zdjęcie Radość Holenderek /PAP/EPA

Mecz był wyrównany tylko do 12. minuty, potem Holenderki - srebrne medalistki poprzednich ME w 2016 roku w Szwecji - systematycznie powiększały przewagę, która przed przerwą urosła do siedmiu goli. W drugiej połowie kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku.

Najwięcej bramek dla zwyciężczyń zdobyły: Estevana Polman 7 i Nycke Groot 5, a w ekipie rumuńskiej, w której składzie zabrakło kontuzjowanej Cristiny Neagu - w ostatnich latach uznawanej za najlepszą piłkarkę ręczną świata - najskuteczniejsza okazała się Valentina Ardean-Elisei 6.

Obrończynie tytułu Norweżki zajęły piąte miejsce po piątkowej wygranej ze Szwecją 38-29. Polskę sklasyfikowano na 14. pozycji.

Wyniki fazy finałowej i kolejność końcowa:

piątek, 14 grudnia (Paryż):

półfinały

Rosja - Rumunia 28-22 (16-15)

Francja - Holandia 27-21 (12-11)

mecz o 5. miejsce

Norwegia - Szwecja 38-29 (22-14)

niedziela, 16 grudnia (Paryż):

mecz o trzecie miejsce - Holandia - Rumunia 24-20 (15-8)

finał, godz. 17.30 - Rosja - Francja

1. ?

2. ?

3. Holandia

4. Rumunia

5. Norwegia

6. Szwecja

7. Węgry

8. Dania

9. Czarnogóra

10. Niemcy

11. Serbia

12. Hiszpania

13. Słowenia

14. Polska

15. Czechy

16. Chorwacja