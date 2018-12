Po kapitalnej walce i dramatycznej końcówce starcia ze Szwecją polskie szczypiornistki pożegnały się z mistrzostwami Europy. Biało-Czerwone w Nantes przegrały z Trzema Koronami 22:23 (5:10) i nie wystąpią w drugiej rundzie ME. We wtorek nie pomogła kapitalna gra w ataku Kingi Grzyb, która rzuciła dziewięć bramek, ani rewelacyjna postawa Adrianny Płaczek w bramce.

Polki zarówno Serbii jak i Danii uległy różnicą siedmiu trafień (odpowiednio 26:33 i 21:28). Tymczasem Szwedki mają na koncie dwa punkty, które zdobyły w meczu z drużyną z Bałkanów (21:22), rzucając decydującego gola kilka sekund przed końcową syreną. Z kolei w derbach Skandynawii, w równie dramatycznych okolicznościach, przegrały jedną bramką z Danią (29:30). Do awansu nasz zespół potrzebował wygranej czterema trafieniami, lub wygranej i korzystnego wyniku starcia naszych rywalek. Korzystnego, czyli wygranej Serbii lub remisu.



Spotkanie lepiej rozpoczęły Polki, dwa rzuty odbiła Adrianna Płaczek, a prowadzenie naszej kadrze zapewniła Kinga Grzyb (1:0). Szwedki zaraz odpowiedziały trzema trafieniami po szybkich akcjach, a nasz zespół niestety miał spore problemy w ofensywie. Na szczęście Grzyb nie zawodziła w ataku i mieliśmy kontakt z Trzema Koronami (2:3). Świetnie w mecz weszła Nathalie Hagman, która trzy razy pokonała Płaczek, aż została sfaulowana przez Karolinę Kudłacz-Gloc. Nasza kapitan powędrowała na ławkę kar, a Szwedki w przewadze dorzuciły jedną bramkę prowadzenia i tablica wyników pokazała rezultat 5:3 po rzucie Danieli Gustin.



Polki za to pudłowały, jak Kinga Achruk i Monika Kobylińska. Nawet dwie minuty kary dla Anny Lagerquist nie przyniosły zmiany w obrazie gry Biało-Czerwonych, które wciąż pudłowały. I gdyby nie świetne interwencje Płaczek, pewnie byłoby po meczu i marzeniach o awansie. Nasza bramkarka kapitalnie odbijała rzuty Szwedek, jednak w kontrach jej koleżanki gubiły piłkę, nie rzucały celnie i ponad piętnaście minut czekały na przełamanie. A kolejna strata w ataku zakończyła się w 20. minucie kontrą Szwecji i trafieniem Hanny Blomstrand na 6:3. Wreszcie odpowiedziała po szybkiej akcji Grzyb, Płaczek kapitalnie dwa razy odbiła rzuty rywalek i nadzieja na triumf nie zginęła (4:7).



Dobrze do gry wprowadziła się Aleksandra Zych, która trafiła w ataku rzutem w kozioł, a po chwili zagrała ostro w obronie. Niestety sędziowie posłali ją na ławkę kar na dwie minuty, Szwedki ruszyły do ataku. I kolejny raz nie były w stanie sforsować obrony kierowanej przez fantastyczną Adriannę Płaczek (7:5). Jeszcze przed przerwą nasz zespół zmarnował dwie świetne okazje, trafienie kontaktowe mogła zdobyć Grzyb, jednak chybiła celu. A Carin Stroemberg wykorzystała kontrę, poprawiła rzutem z biodra Mikaela Maessing, a za chwilę dorzuciła kolejne trafienie Hanna Blomstrand i reprezentacja Szwecji do przerwy wygrywała z Polską 10:5 w meczu o awans do drugiej fazy ME.



Po zmianie stron świetnie z dystansu rzuciła wreszcie Monika Kobylińska, ale rywalki odpowiedziały udanymi rzutami Louise Sand i Jenny Alm (12:6). Gra zdecydowanie przyspieszyła, Isabelle Gullden przebudziła się w ofensywie, a nasz zespół wreszcie odważniej ruszył do ataku i zmniejszał straty po rzutach Achruk i Kobylińskiej (9:13). Wielki udział miała w tym Płaczek, która odbiła rzuty Hagman i Sand, za to z siedmiu metrów nie pomyliła się Grzyb. W ten sposób po najlepszym okresie naszej drużyny w ataku zostały raptem trzy bramki straty do Trzech Koron (10:13). Szyki drużynie Leszka Krowickiego pokrzyżowała kara dwóch minuty Joanny Wołoszyk, która ostro zaatakowała rywalkę i osłabiła zespół.



A Szwedki nie grały rewelacyjnie, jednak trafiały - jak Sand i Gustin na skrzydłach - dzięki czemu dwadzieścia minut przed końcem gry prowadziły pewnie 15:11. Cztery bramki straty długo widniały na tablicy wyników, choć obronę przeciwnika rozerwały Kinga Achruk i Aneta Łabuda. Jej trafienie dało nam promyk nadziei, po zmarnowanej akcji Trzech Koron Polska przegrywała tylko 13:16 i miała piłkę w ofensywie. I znów polska kadra zgubiła piłkę w ataku, Szwecja ruszyła do kontry, która zatrzymała niesamowita Płaczek. Do końca spotkania zostało raptem 15 minut, po rzutach Drabik i fantastycznej "wkrętce" Łabudy zrobiło się 15:17. Do tego Jamina Roberts faulowała w ataku i Biało-Czerwone odzyskały piłkę w kluczowym momencie. Pozostało trafić i złapać kontakt z ekipą Szwecji.



Zanosiło się na dramatyczną końcówkę i tak się zrazu stało. Szwedki pogubiły się po przerwie, Kobylińska wywalczyła rzut karny i wykluczenie jednej z oponentek, a Grzyb zamieniła go na trafienie (16:17). Do tego ekipa ze Skandynawii grała w osłabieniu, straciła piłkę i po dynamicznej kontrze Grzyb doprowadziła do upragnionego remisu (17:17). Chwilę później Karolina Kudłacz-Gloc mogła dać naszej kadrze prowadzenie, ale popełniła błąd kroków. A Olivia Mellegard w kontrze zachowała zimną krew i pokonała Płaczek w decydującym momencie (18:17). Na szczęście kapitalny rzut z biodra oddała Achruk, a po chwili w osłabieniu - karę złapała Ewa Urtnowska - Kinga Grzyb wykorzystała kontrę i nasz zespół wyszedł na prowadzenie 19:18. Zespół ze Skandynawii skorzystał z przewagi liczebnej, Linn Blohm bez litości rzuciła obok Płaczek i przywróciła prowadzenie swojej drużynie (19:18).



Do końca meczu zostało pięć minut, na 20:20 trafiła Kudłacz-Gloc i emocje rosły z każdą chwilą. Za twardą grę zapłaciła Wołoszyk, która znów dostała dwie minuty kary i to w ciężkim dla reprezentacji momencie. Zaraz Alm dała prowadzenie Szwecji, ale Biało-Czerwone miały w ofensywie Grzyb, której rzut oznaczał remis 21:21. I znów rywalki zyskały przewagę po akcji Hagman na skrzydle. Ciężar odpowiedzialności na swoje barki wzięła Kudłacz-Gloc, rzuciła i było 22:22. Szwecja nie odpuszczała, świetną akcję indywidualną wykończyła Roberts, a Kudłacz-Gloc w akcji meczu została zatrzymana przez Johannę Bundsen (22:23). Do końca meczu pozostały niecałe dwie minuty, Trzy Korony zawiodły w ataku, do przodu ruszyła Monika Kobylińska i... faulowała dwie rywalki, tracąc zarazem piłkę. Zostało czterdzieści sekund, Szwecja miała piłkę i grała swój atak niemal do końca. Wreszcie Hagman oddała rzut, piłkę przejęła Płaczek, ale do końca starcia zostały trzy sekundy. A to oznaczało koniec marzeń o wygranej i pożegnanie z ME.



Serbki zakończą zmagania w grupie A starciem z liderującymi Dunkami. Początek o godzinie 21:00.



Szwecja - Polska 23:22 (10:5)

Sędziowali: Andreu Marin i Ignacio Garcia Serradilla (Hiszpania)