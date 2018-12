ME piłkarek ręcznych 2018: Porażka i awans Norweżek

Rumunki, Niemki i broniące tytułu Norweżki awansowały z grupy D do drugiej rundy mistrzostw Europy piłkarek ręcznych we Francji. W grupie C czołowe lokaty zajęły Holenderki, Węgierki i Hiszpanki. Z turniejem pożegnały się reprezentacje Chorwacji i Czech.

We wtorek odpadły Polki, które przegrały wszystkie swoje spotkania w grupie A - z Serbią, Danią i Szwecją.



Z grupy B awansowały Rosja, Francja i Czarnogóra, a udział w turnieju zakończyły Słowenki.



W drugiej fazie zespoły utworzyły dwie grupy, z uwzględnieniem wyników z pierwszej rundy pomiędzy drużynami, które wywalczyły awans. Niespodziewanie bez punktu w tej fazie jest na razie Norwegia.





Wyniki ostatniej kolejki 1. rundy i tabele ME piłkarek ręcznych:



Grupa C



Holandia - Chorwacja 34:23 (17:10)

Węgry - Hiszpania 32:26 (19:14)

Grupa D



Niemcy - Czechy 30:28 (16:16)

Rumunia - Norwegia 31:23 (18:12)





Grupa A



Polska - Szwecja 22:23 (5:10)

Serbia - Dania 30:25 (17:13)





Grupa B