ME piłkarek ręcznych 2018: Nieprawdopodobna końcówka meczu Holandia - Hiszpania

Broniące tytułu Norweżki wygrały z Czeszkami 31:17 w meczu drugiej kolejki grupy D mistrzostw Europy w piłce ręcznej we Francji. W tabeli prowadzi Rumunia, która pokonała Niemcy 29:24.

Liderem grupy C po zwycięstwie nad Hiszpanią 28:27 jest Holandia. Oranje ograły rywalki jednym trafieniem, które uzyskały dwie sekundy przed końcem meczu.



We wtorek rywalizacja będzie się odbywać w grupach A i B. W tej pierwszej Polska zmierzy się ze Szwecją.



Wyniki ME piłkarek ręcznych 2018:



Grupa C





Węgry - Chorwacja 24:18 (13:9)

Holandia - Hiszpania 28:27 (14:11)

Grupa D