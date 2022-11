ME: Druga wygrana Czarnogóry, Niemki pokonane

Reprezentacja Czarnogóry, jednego ze współgospodarzy mistrzostw, w pierwszym spotkaniu fazy grupowej bardzo pewnie pokonała Hiszpanię 30:23 i zrobiła bardzo poważny krok do awansu do kolejnej fazy turnieju. Taki rezultat, dla wielu był zaskoczeniem, bo przecież Hiszpanki to czwarta drużyna zeszłorocznych mistrzostw świata.