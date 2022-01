Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn przystępuje dzisiaj do drugiego spotkania na mistrzostwach Europy 2022, które odbywają są w dniach 13-30 stycznia na Węgrzech i Słowacji. W inauguracyjnym spotkaniu Biało-Czerwoni wygrali z Austrią 36-31. Mecz z Białorusią będzie niezwykle ważny w kontekście dalszych losów Polaków na tym turnieju. Jeśli Biało-Czerwoni triumfują, a w drugim meczu grupy D nasz kolejny rywal - Niemcy okażą się lepsi od Austriaków (mecz w niedzielę o 18.00), to Polacy na pewno awansują do kolejnej rundy ME 2022.

Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Białoruś. Awans już dzisiaj?

Zdaniem bukmacherów Polska nie była w piątek faworytem w starciu z Austrią, lecz kadra Patryka Rombla odniosła cenne zwycięstwo. W inauguracyjnym meczu mistrzostw Europy 2022 najwięcej bramek dla Polaków rzucił Arkadiusz Moryto - dziewięć. Po sześć trafień dołożyli Szymon Sićko, Michał Daszek i Przemysław Krajewski. Czy Polska pójdzie za ciosem, pokona Białoruś i zamelduje się wśród dwunastu najlepszych drużyn mistrzostw Europy 2022?



- "Fizycznie czuliśmy się bardzo dobrze. Od połowy grudnia włożyliśmy ogrom pracy i byliśmy świetnie przygotowani na ten mecz. Jeśli chodzi o czucie piłki, siebie, zagrywek, to byliśmy momentami pogubieni. Myślę, że to było widać, te proste błędy właśnie z tego wynikały. Mnie samemu przydarzyły się pomyłki, których na co dzień nie robię, ale uważam, że teraz ta presja z nas zejdzie i będzie już tylko lepiej"- mówił po meczu z Austrią Arkadiusz Moryto w rozmowie z Interią.



Białoruś rozpoczęła mistrzostwa Europy 2022 od porażki 29-33 z Niemcami, czyli faworytem grupy D. Najwięcej bramek w tamtym spotkaniu dla Białorusi rzucili Władysław Kulesz i Mikita Waliupow - po siedem, a sześć trafień dołożył Artem Karalek. Białoruś musi wygrać z Polską, jeśli chce pozostać na ME. Białoruś na mistrzostwach Europy gra po raz siódmy. Najlepszy wynik Białoruś zanotowała w debiutanckim starcie w 1994 r., zajmując ósmą pozycję.

Piłka ręczna. Polska - Białoruś. Ostatnie wyniki:

Polska - ostatnie wyniki:



Polska - Austria 36-31

Hiszpania - Polska 26-25

Polska - Iran 35-29

Polska - Holandia 33-27

Polska - Japonia 28-27



Białoruś - ostatnie wyniki:



Białoruś - Niemcy 29-33

Białoruś - Rosja 31-27

Białoruś - Rosja 35-27

Białoruś - Łotwa 30-26

Włochy - Białoruś 31-32

Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Białoruś. Kiedy i o której mecz?

Mecz Polska - Białoruś w drugiej kolejce fazy grupowej mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej odbędzie się w niedzielę 16 stycznia. Początek spotkania o godzinie 20.30.



Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Białoruś. Gdzie oglądać transmisję w tv?

Transmisja meczu Polska - Białoruś w ramach grupy grupy D na ME 2022 piłkarzy ręcznych w tv na kanałach Eurosport 1 i Metro TV.



Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Białoruś. Gdzie obejrzeć online live stream?

Spotkanie Polska - Białoruś na mistrzostwach Europy 2022 można oglądać online live stream na Polsat Box Go.



