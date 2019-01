Piłkarz ręczny PGE Vive Kielce Mariusz Jurkiewicz po zakończeniu tego sezonu odejdzie z klubu. "Nie zamierzam jednak kończyć kariery sportowej" – zaznaczył były reprezentant kraju.

Jurkiewicz był jednym z pięciu zawodników kieleckiej drużyny, który w poniedziałek rozpoczął z zespołem przygotowania do drugiej części sezonu.

"W trakcie przerwy świątecznej można było odpocząć, ale nie oznacza to, że w tym czasie nic nie robiłem. Przygotowania do pierwszego meczu nie są zbyt długie, raptem trzy tygodnie. Trzeba było utrzymać odpowiedni poziom wytrenowania, aby bez problemu przystąpić do pierwszych zajęć" - powiedział rozgrywający PGE Vive, dla którego są to ostatnie miesiące pobytu w drużynie.

Po zakończeniu sezonu były reprezentant kraju odejdzie z klubu.

"Nie jest to dla mnie żadna niespodzianka, bo wiem, do kiedy obowiązuje mój kontrakt z Vive. Od jakiegoś czasu wiedziałem, że nie będzie on przedłużony. Nie gruchnęło to na mnie jak grom z jasnego nieba, dlatego zdążyłem już przywyknąć do tego faktu" - przyznał szczypiornista.

Jurkiewicz nie zamierza jednak kończyć kariery sportowej.

"Nie kończę jeszcze swojej przygody z piłką ręczną. Mam już sprecyzowane plany, zamierzam jeszcze trochę pograć. W jakim klubie? Tego w tej chwili nie mogę zdradzić" - dodał tajemniczo zawodnik, który chce się jak najlepiej przygotować do drugiej części sezonu.

"W tej chwili trenujemy tylko w piątkę. Na dodatek Marko Mamic ćwiczy indywidualnie. Ale za tydzień dołączą do nas kolejni zawodnicy. Nie powinniśmy mieć jednak żadnych problemów z odpowiednim przygotowaniem do rozgrywek. Do takiej sytuacji jesteśmy przyzwyczajeni. Podobnie było w poprzednich latach" - zapewnił rozgrywający Vive.

Prawie 37-letni Jurkiewicz zawodnikiem kieleckiej drużyny jest od lipca 2015 roku. Wcześniej grał m.in. w Ciudad Real, Atletico Madryt i Orlen Wiśle Płock. Z Vive trzykrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski, a w 2016 roku triumfował w Lidze Mistrzów. W reprezentacji Polski występował przez 15 lat (2002-2017), dwukrotnie zdobywając z kadrą brązowy medal mistrzostw świata (2009, 2015).



Autor: Janusz Majewski