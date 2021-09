Polski zespół zmagania rozpoczął od sporej wpadki - przegrał z nisko notowanym Dinamem Bukareszt (29:32), już na starcie mocno komplikując kwestię awansu z pierwszej lub drugiej lokaty. Miłą niespodziankę sprawił jednak w kolejnej odsłonie, rozprawiając się z Telekomem Veszprem (32:29).

W środę za faworyta uznawana była drużyna Łomża Vive, ale jak nauczyły nas wcześniejsze dwa spotkania - do tego typu typowań należało podchodzić z rezerwą.



Łomża Vive Kielce zafundowało wojnę nerwów

Spotkanie rozpoczęło się od gry "gol za gol", a ekipa z Polski zdołała wyraźniej odskoczyć dopiero po paru minutach gry, gdy objęła prowadzenie 6:3. Trzybramkowa różnica utrzymywała się niemal do końca pierwszej połowy meczu. W końcówce tej części zmagań Ukraińcy zdołali odrobić jeszcze dwie bramki. Na przerwę drużyny schodziły przy stanie 13:12 dla Vive, co było mocno niebezpiecznym wynikiem.



Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie - goście mieli delikatną przewagę, ale nie potrafili wyraźnie "odskoczyć". Efektem tego była bardzo nerwowa końcówka. Na trzy minuty przed końcem meczu Motor doprowadził do remisu (24:24). Minutę przed końcem polska drużyna odzyskała prowadzenie, które udało się nawet powiększyć do dwóch punktów (26:24). Zaporoże odpowiedziało jedną bramką i Łomża Vive cieszyć mogło się ostatecznie ze zwycięstwa.



Motor Zaporoże - Łomża Vive Kielce 25:26 (12:13)



