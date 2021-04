Piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce za burtą Ligi Mistrzów. Kielczanie przegrali we własnej hali rewanżowy mecz z francuskim Nantes 31-34 i nie obronili przewagi z wygranego meczu wyjazdowego. Dla mistrzów Polski odpadnięcie przed ćwierćfinałem to policzek, który sami sobie wymierzyli.

Wygrana 25-24 przed tygodniem w Nantes była dla kielczan dobrym ale niebezpiecznym wynikiem. Z jednej strony zwycięstwo to zwycięstwo i przed rewanżem we własnej hali daje przewagę. Ale rywal pokazał, że tytuł wicemistrza drugiej najsilniejszej ligi świata zobowiązuje. Dlatego przed spotkaniem kielczanie zapowiadali, że jednobramkowej wygranej z Francji nie traktują jako zaliczki, tylko jako ostrzeżenie.

Pierwsza połowa pokazała, że istotnie kielczanie zagrali z respektem. I to za dużym, bo grali statycznie i pozwalali rywalom na wiele. Zwłaszcza w obronie, która nie pomagała bramkarzom. A bramkarze nie pomagali obronie - po 10 minutach Andreasa Wolffa, który nie zderzył się z piłką zmienił Mateusz Kornecki. On dopiero po kwadransie zaliczył udaną interwencję, a do końca pierwszej połowy dołożył drugą. I to było wszystko, co kieleccy bramkarze pokazali w pierwszej połowie, a tymczasem...

Tymczasem po drugiej stronie trwał "one man show" Emila Nielsena. Duński mistrz świata z Egiptu odbił 10 rzutów gospodarzy, w tym jednego karnego. Popisywał się on, pomagała mu francuska obrona. W ataku kielczanie nie prezentowali się wybitnie fatalnie, ale i tak przegrywali z Nielsenem. A w efekcie przegrywali z Nantes cały czas - jednym, dwoma, trzema golami, a do 45 minuty na koncie mieli jedno prowadzenie, to z 1. minuty, czyli 1-0...

Dopiero po przerwie udało się poprawić obronę i poprawić skuteczność, choć kosztowało to sporo czasu i jeszcze więcej nerwów. Tałant Dujszebajew krzyczał na swój zespół tak, że echo się niosło po pustej Hali Legionów. Puszczały mu nerwy wobec bezradności swojego zespołu w staraniach o odwrócenie losów spotkania. Wreszcie dołączył do meczu nieco spóźniony Wolff i choć dwie udane interwencje na kolana nie powalały, to przynajmniej nie było różnicy między nim a Nielsenem, który też obronił tylko dwa razy. Dlatego kwadrans przed końcem kielczanie wyszli na drugie w tym meczu prowadzenie 23-22. I utrzymali je tylko dwa razy, bo w 50. minucie wszystko wróciło do przykrej normy i na prowadzeniu - znów dwubramkowym byli goście - 27-25.

I utrzymali je do samego końca, co dało im sensacyjny awans do ćwierćfinału. Tam zmierzą się z Veszpremem i można pluć sobie w brodę, że to nie kielczanie pojadą na Węgry, choć największa zasługa w przedwczesnym zakończeniu sezonu leży w przegranym we własnej hali meczu fazy grupowej z niemieckim Flensburgiem, po którym Łomża Vive Kielce spadła na trzecie miejsce w tabeli. Teraz mistrzowie Polski mogą się skupić na obronie tytułu w krajowych rozgrywkach, co też może nastąpić wcześniej, bo mają sporą przewagę na resztą stawki, a w tym sezonie nie obowiązują play-off.

Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w maju.

Leszek Salva

Łomża Vive Kielce - HBC Nantes 31-34 (13-15)

Relacja na żywo:

Goście rzucili jeszcze jednego gola i wygrali w Kielcach 34-31, awansując do ćwierćfinału.

60. min - Dujshebaev nie trafił i to był koniec marzeń mistrzów Polski.

60. min - Cavalcanti trafił, 31-33.

59. min - dwie minuty kary dla Brieta.

59. min - Kulesz trafił, 31-32.

59. min - Rivera Folch trafił ze skrzydła, 30-32.

Czas na żądanie trenera gości.

58. min - Nielsen obronił rzut Karaczicia.

Gola dla Nantes, 30-31.

58. min - Tournat z koła po podaniu Dujshebaeva, 30-30.

57. min - Wolff obronił rzut Figuerasa z koła.

56. min - po długiej akcji Moryto ze skrzydła, 29-30.

Czas dla trenera gospodarzy.

55. min - Pechmalbec z koła, 28-30.

54. min - Dujshebaev mocno i celnie z rzutu karnego, 28-29.

54. min - Rivera Folch po koźle pod poprzeczkę z rzutu karnego, 27-29.

54. min - dwie minuty kary dla Karalioka.

53. min - Tournat z koła, 27-28.

52. min - Lazarow z dystansu pod poprzeczkę, 26-28.

52. min - Dujshebaev skutecznie z rzutu karnego, 26-27.

51. min - Lazarow z dystansu, 25-27.

50. min - indywidualna akcja Minne'a, 25-26.

49. min - Nielsen obronił rzut karny Karaczicia.

48. min - Lazarow z ósmego metra, 25-25.

47. min - indywidualna akcja Kulesza, 25-24.

45. min - Karaczić skutecznie z rzutu karnego, 23-22

45. min - dwie minuty dla Rivery Folcha.

43. min - Tournat doprowadził do remisu, 22-22.

43. min - Pechmalbec z koła, 21-22.

42. min - dwie minuty kary dla Balguera.

42. min - T. Gębala trafił z koła, 21-21.

41. min - Wolff znowu obronił rzut Lazarowa.

40. min - Moryto trafił w słupek z rzutu karnego.

39. min - Wolff obronił rzut Lazarowa.

38. min - Moryto skutecznie z rzut karnego, 20-21.

38. min - Rivera Folch z rzutu karnego, 19-21.

38. min - dwie minuty kary dla Olejniczka.

37. min - Karaliok w drugie tempo, 19-20.

37. min - Kulesz zmniejszył straty, 18-20.

36. min - Rivera Folch ze skrzydła, 17-20.

36. min - dwie minuty dla T. Gebali.

35. min - szybko odpowiadamy, Gudjonsson ze skrzydła, 17-19.

35. min - Balaguer wykorzystał kontrę, 16-19.

35. min - Nielsen powstrzymał Karalioka.

34. min - Minne po raz szósty, 16-18.

33. min - Fernandez "wkrętką" pokonała Nielsena, 16-17.

32. min - Karaliok dobił rzut Fernandeza, 15-17.

32. min - indywidualna akcja Karaczicia, 14-16.

31. min - Rivera Folch znowu skutecznie z rzutu karnego, 13-16.

Wolff znowu w bramce od początku drugiej połowy.

30. min - Karaczić nie trafił, kontra francuskiego zespołu, Pechmalbec trafił do siatki, ale sędziowie uznali, że już po czasie.

30. min - Rivera Folch pod poprzeczkę z karnego, 13-15.

29. min - Moryto zatrzymany przez Nielsena.

29. min - Minne już po raz piąty, 13-14.

28. min - Dujshebaev po podaniu Sićki, 13.13.

28. min - Lazarow ściągnął na siebie dwóch obrońców, podał do Figuerasa, który trafił z koła, 12-13.

26. min - Olejniczak przedarł się i trafił w koła, 12-12.

26. min - Minne z biodra skutecznie, 11-12.

Trener Nantes wziął czas.

25. min - kontra Polaków, Fernandez wykorzystał doskonałe podanie Dujshebaeava., 11-11.

24. min - Milić zablokowany.

24. min - Tournat z koła po asyście Dujshebaeva, 10-11.

22. min - Fernandez trafił ze skrzydła, 9-11.

22. min - dwie minuty karne dla Augustinussena.

21. min - Figueras z koła, 8-11.

21. min - Nielsen obronił rzut karny wykonywany przez Morytę.

20. min - kontra Polaków, ale Nielsen zatrzymał Fernandesa.

19. min - Moryto po nodze bramkarza z rzutu karnego, 8-10.

17. min - żółta kartka dla Pechmalbeca.

16. min - Rivera Folch po raz drugi skuteczny z rzutu karnego, 7-10.

16. min - Dujshebaev po indywidualnej akcji, 7-9.

15. min - Minne celnie, 6-9.

15. min - Karaczić z biodra, ale niecelnie.

13. min - Kulesz skuteczny po raz kolejny, 6-8.

12. min - Karaczić niecelnie po bloku.

11. min - Kornecki wpuszczony za Wolffa, skuteczny w pierwszej interwencji.

11. min - indywidualnie Kulesz z szóstego metra, 5-7.

10. min - Cavalcanti celnie z ósmego metra, 4-7.

9. min - natychmiast odpowiedział Karaliok, 4-6.

9 min - Minne trafił, 3-6.

8. min - Moryto między nogami Nielsena z rzutu karnego, 3-5.

7. min - Balaguer Romeu ze skrzydła, 2-5.

6. min - Karaczić trafił, 2-3.

5. min - Cavalcanti rzucił kolejnego gola, 1-3.

4. min - Nielsen obronił rzut Dujshebaeva.



4. min - Rivera Folch wykorzystał rzut karny, 1-2.



3. min - Kulesz trafił w słupek, ale po nodze bramkarza.



2. min - wyrównał Cavalcanti, również z koła, 1-1.



1. min - Karaliok trafił z koła, dając gospodarzom prowadzenie 1-0.