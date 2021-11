Do fazy grupowej awansował zespół chorwacki, który pierwszy mecz wygrał 25-21. Tym samym zespół Moniki Marzec zakończył rok porażką i nie zagra w fazie grupowej Ligi Europejskiej EHF.

Czterobramkową stratę z pierwszego meczu lublinianki odrobiły w 8. minucie. Przyjezdne wciąż nie mogły skruszyć muru, jaki w lubelskiej bramce postawiła Weronika Gawlik. Udało się to w końcu prawej skrzydłowej Lokomotivy, Josipie Mamić. W 12. minucie przewaga biało-zielonych stopniała do dwóch trafień. Cztery minuty później przyjezdne złapały kontakt.



W 19. minucie Chorwatki doprowadziły do remisu. Chwilę później skutecznie rzut karny wykonała Romana Roszak. Biało-zielonym nie udało się jednak szybko odbudować przewagi. Zawodniczki gości w 21. minucie wyszły na prowadzenie. Kolejne trafienia z koła zaliczała rosła obrotowa Lokomotivy, Tena Petika.



W 25. minucie biało-zielone wyszły na prowadzenie za sprawą dwóch kolejnych bramek autorstwa Roszak. Chwile później korzystny rezultat uratowała Gawlik, broniąc rzut karny. Niedługo później hala Globus zamarła, bo lubelska kapitan musiała opuścić parkiet ze względu na uraz. Między słupkami zastąpiła ją Paulina Wdowiak.



Bramkarka przyjezdnej drużyny, Lucija Besen, również dobrze spisywała się w bramce. To młodsza siostra dobrze znanej lubelskiej publiczności Gabrijeli Besen. Wynik do przerwy ustaliła Petika rzutem z 7 metrów i było 14-14.



Pierwszą zawodniczką, która umieściła piłkę w siatce po zmianie stron była właśnie wspomniana wyżej golkiperka gości, która wykorzystała absencję bramkarki MKS-u. Chwilę później Stela Posavec zdobyła dwa kolejne gole i Lokomotiva prowadziła już 17:14. Awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej coraz bardziej się oddalał. Gospodynie raz po raz odzyskiwały kontakt dzięki trafieniom Roszak, która zdobyła w sumie aż 16 goli, ale wynik wciąż był niekorzystny i nie udało się go już odwrócić.

MKS FunFloor Perła Lublin - RK Lokomotiva Zagrzeb 27-29 (14-14)

MKS: Gawlik, Wdowiak, Razum - Roszak 16, Gęga 2, Szarawaga 2, Masna 2, Płomińska 2, Szynkaruk 1, Achruk 1, Portasińska 1. Kary: 6 min . Trener: Monika Marzec.

Lokomotiva: Besen 1, Ivancok - Mamić 7, Posavec 7, Petika 5, Malec 5, Simara 2, Lisjak 1, Curić 1. Kary: 16 min. Trener: Nenad Sostarić.

Sędziowały: Viktorija Kilauskaite, Ausra Zaliene (Litwa).

TM