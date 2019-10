LM w piłce ręcznej. Wyniki i tabele

Wszystkie trzy polskie zespoły uczestniczące w rozgrywkach Ligi Mistrzów w piłce ręcznej doznały w tej kolejce porażek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PGE VIVE Kielce. Alex Dujshebaev po meczu z Montpellier. Wideo INTERIA.TV



Reklama

Szczypiornistki MKS Perły Lublin uległy we własnej hali duńskiemu Team Esbjerg 22:28, choć do przerwy prowadziły 15:12. To ich druga porażka w grupie B, której tabelę zamykają.

Z kolei zawodnicy PGE VIVE Kielce, także przed swoją publicznością, przegrali z Montpellier HB 27:29. To ich druga porażka w czterech występach. Z dorobkiem trzech punktów plasują się na szóstej pozycji w grupie A.

Rywalizująca w drugiej dywizji Orlen Wisła Płock nie sprostała na wyjeździe duńskiemu GOG Handball 27:28. Z czterema punktami wicemistrzowie Polski plasują się na trzecim miejscu w grupie D.

Wyniki:

Kobiety - grupa B

CSM Bukareszt - Rostov-Don 23:23 (13:14)

MKS Perła Lublin - Team Esbjerg 22:28 (15:12)

1. Rostov-Don 2 1 1 0 54-44 3

2. CSM Bukareszt 2 1 1 0 47-45 3

3. Team Esbjerg 2 1 0 1 50-46 2

4. MKS Perła Lublin 2 0 0 2 43-59 0

Mężczyźni

grupa A

SG Flensburg-Handewitt - PPD Zagrzeb 20:17 (10:10)

FC Barcelona - Elverum HH 33:24 (15:12)

Aalborg HB - MOL Pick Szeged 28:35 (17:22)

Paris St. Germain - Pivovarna Celje 27:18 (13:11)

1. Paris St. Germain 4 4 0 0 119-94 8

2. SG Flensburg-Handewitt 4 3 1 0 95-84 7

3. FC Barcelona 4 3 0 1 142-95 6

4. Aalborg HB 4 3 0 1 121-107 6

5. MOL Pick Szeged 4 2 1 1 115-110 5

6. Elverum HH 4 0 0 4 89-118 0

7. Pivovarna Celje 4 0 0 4 91-126 0

8. PPD Zagrzeb 4 0 0 4 85-123 0

Grupa B

Vardar Skopje - THW Kiel 20:31 (4:16)

PGE VIVE Kielce - Montpellier HB 27:29 (12:14)

Mieszkow Brześć - Motor Zaporoże 33:31 (16:19)

Telekom Veszprem - FC Porto 38:28 (19:16)

1. THW Kiel 4 3 1 0 129-104 7

2. Montpellier HB 4 3 0 1 110-103 6

3. Vardar Skopje 4 3 0 1 116-119 6

4. Telekom Veszprem 4 2 0 2 127-116 4

5. FC Porto 4 2 0 2 115-125 4

6. PGE VIVE Kielce 4 1 1 2 120-118 3

7. Mieszkow Brześć 4 1 0 3 106-116 2

8. Motor Zaporoże 4 0 0 4 115-137 0

Grupa D

Czechowskie Niedźwiedzie - Dinamo Bukareszt 20:30 (10:16)

GOG Handbold - Orlen Wisła Płock 28:27 (16:14)

IKF Kristianstad - Kadetten Schaffhausen 24:24 (11:15)

1. Dinamo Bukareszt 4 3 1 0 121-101 7

2. GOG Handbold 4 3 0 1 127-117 6

3. Orlen Wisła Płock 4 2 0 2 113-105 4

4. Kadetten Schaffhausen 4 1 2 1 107-102 4

5. Czechowskie Niedźwiedzie 4 1 0 3 99-123 2

6. IKF Kristianstad 4 0 1 3 102-121 1