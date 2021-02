LM piłkarzy ręcznych. Wyniki i tabele

Piłkarze ręczni norweskiego Elverum HH przegrali z Vardarem Skopje 32:35 w jedynym środowym meczu grupy A Ligi Mistrzów. Liderem pozostaje z 17 punktami Łomża Vive Kielce. 15 zgromadził niemiecki SG Flensburg-Handewitt, który jednak rozegrał trzy spotkania mniej.

Mistrzowie Polski kolejny mecz rozegrają w czwartek - na Węgrzech zmierzą się z piątym w tabeli MOL-Pick Szeged.



W grupie B z kompletem 26 punktów prowadzi Barcelona, która w środę wygrała w Słowenii z RK Celje 32:29.



Przed tygodniem europejska federacja (EHF) zmieniła system rozgrywek i zdecydowała, że do 1/8 finału awansują wszystkie 16 drużyn, które rywalizują w LM. Pierwsza z grupy A zagra dwumecz z ósmą z grupy B, druga z A z siódmą z B, itd. Zespoły, które wygrają dwumecze awansują do ćwierćfinałów, a ich zwycięzcy do Final Four.



Wyniki środowych meczów:



grupa A

Elverum - Vardar Skopje 32:35 (20:17)



tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Łomża Vive Kielce 12 8 1 3 384-357 17

2. SG Flensburg-Handewitt 9 7 1 1 272-261 15

3. Paris St. Germain 9 6 0 3 292-265 12

4. Mieszkow Brześć 12 5 1 6 337-348 11

5. MOL-Pick Szeged 10 5 0 5 282-279 10

6. FC Porto 11 3 2 6 313-321 8

7. Vardar Skopje 10 2 2 6 288-299 6

8. Elverum HH 11 2 1 8 327-365 5



grupa B

RK Celje - Barcelona 29:32 (17:16)



1. FC Barcelona 13 13 0 0 463-378 24

2. Telekom Veszprem 12 8 1 3 403-359 17

3. Aalborg HB 12 6 0 6 368-374 12

4. Motor Zaporoże 11 6 0 5 318-340 12

5. THW Kiel 10 5 1 4 301-285 11

6. HBC Nantes 12 5 0 7 359-347 10

7. RK Celje 12 3 0 9 333-380 6

8. PPD Zagrzeb 12 0 0 12 311-391 0



