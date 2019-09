W trzecim meczu grupowym Orlen Wisła Płock wywalczyła drugie zwycięstwo, pokonując 36-29 wicemistrza Szwecji IFK Kristianstad. Trener gości Ljubomir Vranjes, który znany jest doskonale płockim kibicom jako szkoleniowiec THW Kiel, nie był usatysfakcjonowany występem swoich podopiecznych.

- Jak można być zadowolonym z porażki, skoro zawsze chcemy wygrywać, a tu nie mogliśmy znaleźć recepty na ataki Orlen Wisły. Gratuluję gospodarzom za rozegranie dobrych 60 minut. Szczególnie druga część pierwszej połowy sprawiła, że gospodarze wygrali wysoko to spotkanie - powiedział po meczu.

Spotkanie z IFK Kristianstad przyniosło sporo emocji. Co prawda Orlen Wisła prowadziła od pierwszej do ostatniej minuty, ale były momenty, że goście byli blisko satysfakcjonującego ich wyniku.

- Staraliśmy się dużo biegać i to się udało, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy poprawić, choćby naszą grę w obronie. Wisła ma dużych, silnych zawodników, co nam mocno przeszkadzało. Mieliśmy kilka dobrych momentów w tym meczu. IFK to jest dobra młoda drużyna, ale musimy jeszcze razem trochę pograć i potrenować, aby było widać efekty naszej pracy - dodał szkoleniowiec gości.

Zadowolony z postawy swoich piłkarzy był trener Orlen Wisły Xavi Sabate.

- Dziękuję gościom za bardzo fair mecz. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, bardzo odpowiedzialnie. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Widać było dzisiaj efekty naszej pracy i to co musimy jeszcze poprawić. Mimo tego, że rywal ma zero punktów, czuliśmy przed nimi respekt i szacunek. Oni mają dużo dobrych zawodników. Jestem pewien, że trener wyciągnie wkrótce jakość z tych piłkarzy. Oni biegają dużo do kontrataków i to im wychodzi, co nam sprawiło dzisiaj sporo problemów. Nam dla odmiany udało się kilka fajnych zagrań w ataku, nad którymi pracowaliśmy dużo w tym tygodniu. Wracamy do naszej pracy, bo wciąż mamy dużo do poprawy - podsumował występ swoich zawodników trener Sabate.

Kolegów z drużyny chwalił też kołowy Orlen Wisły Renato Sulic.

- W drugiej połowie zagraliśmy dobrze w obronie, co zrobiło różnicę i mogliśmy odskoczyć gościom. Było dzisiaj dużo biegania do kontr, jak i wracania za gośćmi w stronę naszej bramki, bo rywale biegali jak szaleni. Musimy kontynuować naszą pracę, aby wyeliminować błędy z dzisiejszego meczu - podsumował.

Kolejny mecz w LM Orlen Wisła zagra 14 października o godz. 15.10 z wicemistrzem Danii GOG Gudme.